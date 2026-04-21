Apple verklapt nieuwe functie van iPhone – en die wordt heel populair

Apple heeft een flink hint gegeven over een nieuwe functie in iOS 27. En deze functie kan zomaar een van de beste vernieuwingen in jaren worden.



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In zijn nieuwsbrief schrijft doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman dat in iOS 27 het Dynamic een visuele update krijgt. Activeer je Siri, dan verschijnt er een melding in het Dynamic Island met een ‘lichtgevende’ rand. Dat lijkt op de manier waarop het cijfer ’26’ in de aankondiging van WWDC 2026 wordt getoond.

Siri krijgt volgens geruchten sowieso een flinke update in iOS 27. Siri wordt namelijk veel meer geïntegreerd in wat je op je scherm doet. De assistent kan straks direct reageren op wat je ziet en wat je doet, zonder dat je steeds van app hoeft te wisselen.

Siri wordt slimmer (en lijkt meer op ChatGPT)

De nieuwe look van Siri op de iPhone draait echter niet alleen om het nieuwe design. Apple werkt ook aan een compleet vernieuwde Siri-ervaring met meer AI. Zo kun je straks echte gesprekken voeren met Siri, en kan ze ook veel beter verbanden leggen.

Daarnaast komt er waarschijnlijk een aparte Siri-app. Dat maakt de assistent vergelijkbaar met populaire chatbots zoals ChatGPT. Ook kan Siri beter begrijpen wat er op je scherm gebeurt en daar direct op inspelen.

Niet voor elke iPhone

Er zit wel een kanttekening aan deze nieuwe functie iPhone. De verbeterde Siri lijkt alleen volledig te werken op nieuwere toestellen, zoals de iPhone 15 Pro en nieuwer. Dat heeft te maken met de benodigde AI-technologie.

Wanneer kun je iOS 27 en de nieuwe Siri verwachten?

Apple presenteert iOS 27 met de nieuwe iPhone-functies officieel tijdens de WWDC in juni 2026. Daarna volgt een testperiode en verschijnt de update ergens in september voor het grote publiek.

Wil je meer weten over iOS 27? En niets missen van alle aankomende software-updates van Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!