Apple Watch Ultra 3: groter, beter en nu nog meer ultra

Piet-Jan Lentjes
9 september 2025, 19:26
3 min leestijd
De Apple Watch Ultra 3 is officieel aangekondigd! Dit zijn de nieuwe functies van de derde generatie Apple Watch Ultra!

* Het Apple-event is nog gaande. Daarom wordt dit artikel constant bijgewerkt met nieuwe informatie *

De Apple Watch Ultra 3 is officieel aangekondigd! Het is de opvolger van de Apple Watch Ultra 2 die in 2023 verscheen. De Apple Watch Ultra 3 blijft trouw aan het robuuste karakter waar deze serie om bekendstaat. Net als de vorige versies richt het horloge zich vooral op buitensporters, wandelaars en duikers.

Apple Watch Ultra 3 heeft een nieuw scherm

Het scherm van de Apple Watch Ultra 3 heeft dunnere randen, waardoor er meer schermruimte beschikbaar is. Ook is het scherm verbeterd en daarmee de kijkhoek beter. Je ziet nu ook de secondewijzer op het always-on scherm, net als bij de Apple Watch Series 10.

Apple Watch Ulta 3 presentatie

Van 4G naar 5G met satteliet

Alle mobiele Apple Watch-modellen maken momenteel gebruik van LTE (4G). De Apple Watch Ultra 3 krijgt nu ook ondersteuning voor 5G. De Apple Watch Ultra 3 heeft nu ook satellietverbinding gekregen. Hiermee kun je zonder mobiele verbinding of wifi toch berichten versturen en ontvangen.

Bloeddruk meten

Ook nieuw is de functie om je bloeddruk te meten. Apple sleutelt al een tijdje aan een bloeddrukfunctie voor de Apple Watch. Verwacht echter geen exacte getallen zoals bij een traditionele bloeddrukmeter. In plaats daarvan houdt de Watch je bloeddruk langere tijd in de gaten (30 dagen) en krijg je een seintje als er een abnormale bloeddruk wordt ontdekt.

Apple Watch Ultra 3

watchOS 26: nieuwe look en meer functies

De Apple Watch Ultra 3 komt met de nieuwe versie van watchOS, het besturingssysteem van de Apple Watch. Met watchOS 26 ziet de Apple Watch er compleet anders uit. Dit zie je onder andere terug bij het Bedieningspaneel, widgets en meldingen.

Je ziet daar nu transparante kaders, waarachter de wijzerplaat zichtbaar blijft. Dit is opvallend, want het is voor het eerst in jaren dat Apple’s smartwatch weer een nieuw design krijgt.

wijzerplaten watch

De Apple Watch krijgt er met watchOS 26 ook een nieuwe gezondheidscoach (Work-out buddy) bij. Deze gebruikt de gegevens van je Apple Watch om persoonlijk sport- en gezondheidsadvies te geven. Dat gebeurt in combinatie met Apple Intelligence, want die techniek komt voor het eerst naar de smartwatch.

Dit is niet de enige verandering in de speciale applicatie voor work-outs op de Apple Watch. Het bedrijf heeft veel functies toegevoegd, waardoor je de trainingen naar je eigen voorkeuren kunt inrichten. Je kunt gepersonaliseerde work-outs toevoegen, waarbij je zelf bepaalt hoeveel herhalingen je doet. Daarnaast kun je muziek en podcasts koppelen aan specifieke trainingen, die automatisch starten als je begint met sporten.

Daarnaast voegt watchOS 26 ook een nieuw gebaar toe. Je kunt de pols simpelweg wegdraaien om de notificatie uit beeld te verwijderen. De Apple Watch herkent deze beweging en sluit de melding vervolgens af.

Wil je meer weten over het nieuwe besturingssysteem van de Apple Watch? Bekijk dan onze watchOS 26-overzichtspagina.

Apple Watch Ultra 3 pre-order en kopen

Je kunt de Apple Watch Ultra 3 nu meteen voorbestellen. Zorg er wel voor dat je er op tijd bij bent, want de wachttijden lopen vrijwel meteen op. De nieuwe Apple Watch komt dan op vrijdag 19 september binnen. Dat is ook het moment dat de Apple Watch Ultra 3 in de winkels ligt.

