iPhone Air: dit is de enige iPhone die écht nieuw is

Apple heeft eindelijk een heel nieuw iPhone-model uitgebracht, de iPhone Air – wij vertellen je wat je over deze dunste iPhone moet weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Air

Apple heeft tijdens het ‘Awe dropping’-event op 9 september de dunste iPhone ooit gepresenteerd: de iPhone Air! Deze nieuwe iPhone is verschenen in plaats van de iPhone Plus en is dus min of meer de opvolger van de iPhone 16 Plus. De nieuwe iPhone is ietsje kleiner dan zijn voorganger en vooral véél dunner, namelijk slechts 5,6 mm.

De Air is gemaakt van titanium en heeft Ceramic Shield 2-glas aan beide zijden. Dit moet er voor zorgen dat de iPhone ondanks de minimale dikte stevig genoeg is. Verder zit het camera-eiland niet langer in de linker bovenhoek, maar strekt het zich uit over de hele breedte van het toestel. De camera zelf zit wel nog steeds linksboven, de flitser en de microfoon zijn naar de andere kant verhuisd.

Scherm

Het scherm van de iPhone Air meet 6,5 inch, wat nauwelijks kleiner is dan de 6,7 inch van de iPhone 16 Plus (min of meer de voorganger). Het is een scherm met ProMotion en een always-on functie. Dit betekent dat onder andere de klok altijd zichtbaar blijft, ook wanneer de iPhone is vergrendeld. Om dit mogelijk te maken, is de verversingssnelheid verhoogd naar 120 Hz.

Prestaties en kleuren

‘Voorganger’ iPhone 16 Plus heeft een A18-chip, de iPhone Air heeft maar liefst een A19 Pro-chip. De A19 Pro-processor is de krachtigste iPhone-chip tot nu toe, dus de nieuwe dunne iPhone is een heel stuk sneller dan de iPhone 16 Plus. Verder heeft de iPhone Air een nieuwe door Apple gebouwde modem genaamd C1x, die twee keer zo snel is als de C1. De iPhone Air is beschikbaar in vier verschillende kleuren: Zwart, Wit, Lichtgoud en Lichtblauw.

Camera

De iPhone Air heeft een enkele camera aan de achterkant. Het is een 48-megapixelcamera met een 12-megapixel telelens zodat je zonder kwaliteitsverlies een uitsnede kunt maken. De 18-megapixel selfiecamera ondersteunt Center Stage waardoor iedereen automatisch in beeld komt en je de iPhone niet in landschapsmodus hoeft te draaien. Ook heeft Apple de functie Dual Capture toegevoegd, waarmee je de front- en back-camera tegelijkertijd gebruikt.

Batterijduur

Apple geeft aan dat de batterij ondanks het feit dat de iPhone Air zo dun is ‘de hele dag’ meegaat en dat een volle batterij goed is voor 40 uur videoweergave. De iPhone Air ondersteunt alleen eSIM om zoveel mogelijk ruimte voor een grotere batterij te creëren.

iOS 26

De iPhone Air draait net zoals de hele iPhone 17-serie op het nieuwe iOS 26. Apple noemt het ontwerp van iOS 26 ‘Liquid glass’. Het ziet er dan ook glasachtig uit, met transparante kaders, elementen en widgets. Je vindt het nieuwe ontwerp ook terug op het vergrendelingsscherm, het startscherm, het bureaublad en het Dock.

iPhone Air kopen en pre-orderen

De iPhone Air heeft een vanaf-prijs van 1229 euro. Dat is met een opslagruimte van 256 GB. Voor 512 GB betaal je 1479 euro en 1 TB kost je 1729 euro. De pre-order begint op 12 september om 14:00 uur. Als je het toestel dan besteld, heb je het een week later (op vrijdag 19 september) in huis. Op die dag verschijnt de hele iPhone 17-serie ook in de winkels. Zorg er wel voor dat je er op tijd bij bent. Zeker in het begin is de vraag hoog en de voorraad beperkt!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je altijd op de hoogte blijven over de iPhone Air en alle andere nieuwe producten die Apple heeft aangekondigd? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!