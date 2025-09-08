iPhone 17-event livestream: volg hier de onthulling van de nieuwe iPhone

Het iPhone 17-evenement begint bijna! Wil jij niks missen van de presentatie? Kijk hier mee met de livestream van de onthulling van de iPhone 17!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

dagen uren minuten seconden iPhone 17-event

iPhone 17 livestream

Het volgende Apple-event begint bijna! Op dinsdag 9 september om 19.00 uur (Nederlandse tijd) vindt het ‘Awe Dropping’-evenement plaats. Dit is hét Apple-event van het jaar, waarbij Apple de nieuwe iPhones en Apple Watches aan het grote publiek laat zien. Wil je geen enkele aankondiging missen? Bekijk dan hier de livestream van het iPhone 17-event, zodat je niks mist van de onthulling van de nieuwe iPhone:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPhones én Apple Watches

De verwachtingen voor het evenement zijn hooggespannen, want er staan veel nieuwe toestellen op de planning. Het is de verwachting dat Apple vier nieuwe iPhones presenteert, maar dat is niet alles. We zien maar liefst drie nieuwe Apple Watches en mogelijk ook een nieuwe generatie van de AirPods Pro. Ben je benieuwd wat je kunt verwachten? Deze nieuwe toestellen zie je waarschijnlijk tijdens de livestream van het iPhone 17-event:

Mogelijk heeft Apple nog meer voor ons in petto, want we wachten al langer op nieuwe uitvoeringen van de Apple TV, AirTag en de HomePod. Het iPhone 17-event is hét moment voor Apple om nieuwe hardware aan te kondigen. De kans bestaat dat we daarom nog meer nieuwe producten zien. Wil je niks missen van alle aankondigingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!