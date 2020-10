Apple heeft geen openbare informatie verstrekt over de accu van de iPhone 12. De Braziliaanse website Tecnoblog claimt echter informatie in handen te hebben waarin wél de batterijcapaciteit staat vermeld.

‘Accu iPhone 12 kleiner dan zijn voorganger’

Uit het document, dat Tecnoblog in handen heeft, blijkt dat de iPhone 12 mini de kleinste accu van de iPhone 12-serie heeft. Met een batterijcapaciteit van 2.227 mAh is deze kleiner dan bijvoorbeeld die van de iPhone 11. De keuze voor een kleinere accu is op zich niet zo gek, gezien het compacte formaat van het toestel.

Een deel van het door Tecnoblog gedeelde document

Dezelfde bron geeft aan dat de iPhone 12 van een 2815 mAh-batterij is voorzien. Hierdoor is ook deze accu kleiner dan de 3110 mAh-batterij van de iPhone 11. Wat zegt dit over de uiteindelijke accuduur?

Met dank aan de nieuwe A14 Bionic-chip blijft de accuduur ongeveer hetzelfde. De A14-chip is namelijk een stuk krachtiger (en energiezuiniger) dan zijn voorganger. De chip is op belangrijke onderdelen compacter en efficiënter geworden. Toch blijft het opvallend dat Apple voor een kleinere accu kiest.

Waarom kiest Apple voor een kleinere accu?

De laatste jaren zijn we gewend dat bij ieder nieuw toestel de batterij groter wordt. Apple lijkt nu van deze trend af te stappen. Een vermoedelijke reden is de keuze voor een dunner ontwerp. Hiermee verkiest Apple deels vorm boven functie.

Ook de integratie van 5G heeft invloed op de ‘krimp’ van de batterij. Dit jaar stapt Apple volledig over op 5G, hierdoor kan de iPhone 12 met beide technieken van de 4G-opvolger overweg: sub-6GHz en mmWave. Met deze dubbele ondersteuning heb je straks altijd goed mobiel bereik, maar daar staan flinke productiekosten voor Apple tegenover. Om de prijs van de iPhone 12-toestellen niet (al teveel) te laten stijgen, snijdt Apple in de kosten voor andere onderdelen, waaronder de accu.

De informatie over de batterijcapaciteit is afkomstig van ANATEL, het Braziliaanse nationale telecommunicatieagentschap dat nieuwe elektronische apparaten certificeert. Techwebsite Tecnoblog ontdekte het document en lekt nu langzaamaan de eerste stukjes informatie. De website beweert gegevens te hebben over alle vier de nieuwe ‌iPhone‌-modellen. Details over de batterijcapaciteit van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max heeft de website nog niet gedeeld.

