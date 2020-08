‘Chip in iPhone 12 is tot 15 procent sneller dan voorganger’

De A14-chip die Apple gebruikt in de iPhone 12, iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro (Max) is tot 15 procent sneller dan zijn voorganger. Het is daarnaast de eerste chip van fabrikant TSMC op basis van een 5 nanometer-structuur.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘A14-chip in iPhone 12 is sneller en zuiniger’

Dat schrijft AppleInsider. TMSC maakt sinds jaar en dag de chips die Apple gebruikt voor de iPhones. Deze processors bepalen hoe snel en zuinig de telefoon is.

De A14 in de iPhone 12-modellen zou dus tot 15 procent sneller kunnen zijn dan zijn voorganger, de A13 in de iPhone 11. Toch staat het niet direct vast dat de nieuwe iPhones daadwerkelijk zoveel beter presteren. Apple kan er ook voor kiezen om in te zetten op een langere accuduur. Bij gelijke snelheid springt de A14 30 procent zuiniger met de batterij om dan de A13.

Vermoedelijk kiest het bedrijf voor een tussenweg. In dat geval zou de iPhone 12 dus zowel iets sneller als iets zuiniger zijn dan de iPhone 11.

Een nieuwe generatie processors

De iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max krijgen zoals gezegd een 5 nanometer-chip. De A14 is één van de eerste chips die gebruikmaakt van deze nieuwe structuur. De A13 in de iPhone 11 heeft een 7 nanometer-structuur, net als de A12 in de iPhone XS. Hierbij geldt: hoe minder nanometers, hoe sneller de chip. De iPhone 12 maakt daarom een flinke sprong ten opzichte van zijn voorganger.

TSMC is ondertussen alweer bezig met de volgende generatie chips. Die heeft een 3 nanometer-structuur. Deze processors worden in 2022 verwacht en zouden 10 tot 15 procent sneller zijn dan 5 nanometer-chips, of 25 tot 30 procent zuiniger. In 2021 krijgen we eerst een zogenaamde N5P-chip. Die laat een kleinere vooruitgang zien. Hij zou 5 procent sneller of 10 procent zuiniger zijn dan de 5 nanometer-chip die Apple naar verwachting in de iPhone 12 stopt.

Vier nieuwe iPhones

De geruchten wijzen er al maanden op dat Apple dit najaar vier verschillende iPhones uitbrengt. Dat heeft het bedrijf nooit eerder gedaan. Als er inderdaad ook een iPhone 12 mini verschijnt, zou het om de kleinste nieuwe iPhone kunnen gaan sinds de originele iPhone SE.

De komende weken verschijnt vermoedelijk steeds meer informatie over de iPhone 12. Op iPhoned houden we je natuurlijk goed op de hoogte van het laatste nieuws. Wil je niets missen? Download dan de gratis iPhoned-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Wil je meer weten over onze verwachtingen voor de iPhone 12? Check dan de artikelen of video hieronder.