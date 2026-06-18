Wil je binnenkort een nieuwe iPhone of Mac kopen? Dan is er slecht nieuws, want Apple gaat de prijzen flink verhogen.

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Tim Cook waarschuwt: iPhones en Macs gaan flink duurder worden

Apple-producten zijn al niet bepaald goedkoop, maar het lijkt erop dat je binnenkort nóg dieper in de buidel moet tasten. Tim Cook heeft namelijk gewaarschuwd dat prijsverhogingen bij Apple ‘onvermijdelijk’ zijn. Dat belooft niet veel goeds voor de iPhone 18-serie.

De reden die hij geeft is dat onderdelen steeds duurder worden. Vooral geheugen en opslag kosten Apple op dit moment veel geld. Die onderdelen zijn nu erg populair, en dat komt vooral door de enorme groei van kunstmatige intelligentie.

AI-bedrijven kopen massaal chips op voor hun servers, waardoor er minder overblijft voor andere apparaten zoals iPhones, iPads en Macs. En als iets schaars wordt, gaat de prijs omhoog.

Volgens Cook heeft Apple lange tijd geprobeerd om die hogere kosten zelf te betalen. Maar dat lukt volgens hem niet meer. De kosten zijn zo hard gestegen dat Apple dit waarschijnlijk (gedeeltelijk) gaat doorberekenen aan hun klanten. Dat betekent dat jij straks meer gaat betalen voor je nieuwe iPhone, MacBook of iPad.

Apple heeft nog niet gezegd welke producten precies duurder worden. Ook weten we nog niet hoeveel de prijzen omhoog gaan. Toch lijkt vooral de iPhone 18 Pro een belangrijke kandidaat. Volgens geruchten zou dat toestel flink duurder kunnen worden als Apple zijn winst op peil wil houden. Ook iPads en Macs lijken een goede kandidaat te zijn.

Het lijkt er zelfs stiekem op dat Apple al hiermee begonnen is. Zo is de goedkoopste Mac mini verdwenen, waardoor de instapprijs hoger ligt dan eerst. Het apparaat zelf wordt niet officieel duurder, maar de goedkoopste keuze is er gewoon niet meer.

Als je binnenkort een nieuwe Mac of iPhone wil kopen, doet je er goed aan om niet te lang te wachten. Want als Tim Cook zelf al zegt dat prijsverhogingen niet te vermijden zijn, dan kun je er vrijwel zeker zijn dat Apple-producten binnenkort een stukje duurder worden.

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Nu een iPhone kopen: hier vind je beste prijzen

Het lijkt dus vrijwel zeker dat de iPhones duurder gaan worden. Als je dus (binnenkort) een nieuwe iPhone wilt, kun je het beste nú toeslaan. De iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zijn op dit moment de allerbeste toestellen van Apple. Wil je er een kopen en niet teveel betalen? Check dan de onderstaande links!