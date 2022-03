Vooruitblik: nieuwe iPad Pro 2022 komt eraan (en dit kun je verwachten)

De nieuwe iPad Pro 2022 komt eraan. De grootste tablet van Apple krijgt een flinke upgrade. In deze vooruitblik lees je meer over de iPad Pro 2022!

Vooruitblik: nieuwe iPad Pro 2022 komt eraan

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman zit er een nieuwe iPad Pro aan te komen. Hij vertelt dat we de nieuwe iPad Pro 2022 zo rond de herfst kunnen verwachten.

In zijn nieuwsbrief blikt hij nog even terug op het ‘Peek Performance’ Apple-event. Apple heeft tijdens dit eerste event van 2022 geen nieuwe iPad Pro laten zien. Gurman verwacht dat er nog dit jaar nieuwe iPad Pro’s gaan komen. In zijn vooruitblik komt volgens de Apple-kenner de nieuwe iPad Pro 2022 tussen september en november.

iPad Pro 2022 release

De eerste iPad Pro verscheen in maart van 2016. De volgende Pro in juni van 2017 en de opvolger in oktober 2018. In maart 2020 en april 2021 verschenen de meest recente modellen. Het duurt dus gemiddeld zo’n 13 tot 16 maanden voordat Apple een nieuwe iPad Pro uitbrengt.

Wanneer Gurman’s vooruitblik over de nieuwe iPad Pro 2022 waar blijkt te zijn, duurt het dus 17 tot 19 maanden voordat de nieuwe jumbo-tablet verschijnt. Dit betekent dat de iPad Pro 2021 het langst geen upgrade heeft gekregen.

Upgrade met M2

Er zijn in de laatste maanden verschillende geruchten over de iPad Pro geweest. Ook Gurman verwacht dat de nieuwe iPad Pro MagSafe gaat krijgen en een M2-chip. De M2-chip heeft volgens de laatste geruchten 8 processor-cores, net als de M1. Maar de nieuwe chip is wel sneller dankzij een beter fabricageproces en meer grafische cores dan de huidige iPad Pro.

