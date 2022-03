iPad Pro 2022: verwachtingen voor de grootste (en beste) iPad van dit jaar

Dit jaar komt er waarschijnlijk weer een nieuwe iPad Pro en het wordt de beste tablet die Apple uit gaat brengen. Dit zijn de verwachtingen van de iPad Pro 2022!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Pro 2022 verwachtingen

Er zijn inmiddels verschillende geruchten bekend over de nieuwe iPad Pro 2022. Wij hebben de verschillende verwachtingen voor je bij elkaar gezet.

Design en display

Volgens Mark Gurman gaat Apple dit jaar wel wat sleutelen aan het design van de iPad Pro 2022. Zo zijn de verwachtingen dat de iPad Pro 2022 een glazen achterkant of glazen logo gaat krijgen om draadloos opladen mogelijk te maken.

Dit opladen gebeurt waarschijnlijk met MagSafe, de magnetische oplaadtechniek van Apple. De iPhone 12 en iPhone 13 ondersteunen ook MagSafe. Hierbij zorgt een magnetische ring aan de binnenkant van de iPhone dat de draadloze oplader als het ware vastklikt.

Vorig jaar kreeg de iPad Pro voor het eerst een mini-led-scherm, maar dat gold alleen voor het grotere 12,9-inch model. De kleinere versie moest het nog steeds doen met het traditionele lcd-scherm.

Volgens de eerste geruchten van Ming-Chi Kuo zou daar dit jaar verandering in komen, maar daar zijn ze later toch weer van afgestapt. Zowel Ming-Chi Kuo als Ross Young zeggen dan de kleinere iPad Pro nog steeds een lcd-scherm krijgt om de kosten te drukken.

Processor en opslag

Vorig jaar stopte Apple een M1-chip in de iPad Pro 2021. Waarschijnlijk gaat de 6e generatie iPad Pro een verbeterde versie van deze chip krijgen. Dit wordt waarschijnlijk een M2-chip. Deze chip is sneller dan de M1, maar blijft wel achter de M1 Pro, M1 Max of M1 Ultra-chips.

Daarnaast blijft de hoeveelheid opslag hetzelfde en heb je wederom de keuze uit de volgende iPad Pro’s.

128GB;

256GB;

512GB;

1TB;

2TB;

Apple heeft bij veel nieuwe producten de versie met de minste opslag laten vallen. Daarom zou het ook nog kunnen dat de goedkoopste iPad Pro 256GB opslag gaat krijgen.

Batterij en nieuwe accessoires

Bij de iPad Pro 2022 gaat de batterijduur er vermoedelijk op vooruit. Daarnaast wordt het dus mogelijk om je iPad met MagSafe op te laden. Dit opladen werkt sneller dan bij de iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er zijn geen geruchten over nieuwe accessoires. Maar omdat er waarschijnlijk een nieuwe MagSafe-connector in de iPad Pro 2022 komt, zouden de Magic Keyboard en Smart Folio een update kunnen krijgen.

iPad Pro 2022 release

De iPad Pro 2021 en de iPad Pro 2020 verschenen in het voorjaar. Maar volgens de laatste geruchten moeten we voor de iPad Pro 2022 wat langer wachten. Het eerste event is inmiddels al voorbij en daarin werd geen woord gerept over een nieuwe iPad Pro.

Toch hebben Mark Gurman van Bloomberg en Ming-Chi Kuo wel gezegd dat de release van de nieuwe iPad Pro in 2022 zal zijn. Er zitten dit jaar nog een aantal Apple-events eraan te komen: juni staat waarschijnlijk in het teken van nieuwe software, in september zijn de ogen gericht op de iPhone 14 en Apple Watch Series 8. Dan blijft oktober nog over waarin Apple vaak met een nieuw event komt. We denken dat dit evenement in het teken staat van nieuwe Macs en de iPad Pro 2022.

iPad Pro 2022 prijzen

Het afgelopen jaar werd de 12,9-inch iPad Pro honderd euro duurder vanwege het mini-led-scherm. Dit jaar lijkt de kleinere 11-inch-versie dit schermtype nog niet te krijgen, dus de prijs zal waarschijnlijk bij beide versies hetzelfde blijven. Dit zijn de prijzen die we verwachten.

11-inch iPad Pro 2022 (128 GB, wifi): 899 euro

12,9-inch iPad Pro 2022 (128 GB, wifi): 1219 euro

iPad Pro kopen

Duurt het wachten op de nieuwe iPad Pro 2022 je nog te lang en wil je nu de grootste iPad die te koop is? Check dan onze prijsvergelijkers voor de iPad Pro 2021. Je hebt dan de beste prijs en hoeft niet tot het einde van het jaar te wachten.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en houd deze website in de gaten!