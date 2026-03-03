De nieuwe iPad Air heeft een nieuwe chip, maar ook een nieuwe prijs? Hier vind je alle iPad Air 2026 prijzen op een rij!



iPad Air 2026 prijzen: zoveel betaal je voor de nieuwe M4-chip

Apple heeft de iPad Air 2026 aangekondigd en één nieuwe functie springt er meteen uit, want de tablet heeft een razendsnelle M4-chip gekregen. Verder blijft er veel bij hetzelfde en is de iPad Air 2026 er weer in twee formaten (11 en 13 inch) beschikbaar. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk: wat gaat ‘ie kosten in Nederland? Dit zijn de iPad Air 2026 prijzen!

De iPad Air 2026 prijzen beginnen bij 669 euro voor het 11-inch model met 128 GB opslag. Ga je voor het grotere 13-inch model, dan beginnen de prijzen bij 869 euro. Bestellen kan vanaf woensdag 4 maart, en vanaf woensdag 11 maart worden de eerste iPads geleverd.

iPad Air 2026 prijzen: 11 inch

128 GB: 669 euro ;

; 256 GB: 799 euro ;

; 512 GB: 1049 euro;

1 TB: 1299 euro.

iPad Air 2026 prijzen: 13 inch

128 GB: 869 euro ;

; 256 GB: 999 euro ;

; 512 GB: 1249 euro ;

; 1 TB: 1499 euro.

Wil je de iPad Air nu meteen pre-orderen? Check dan de onderstaande links!

iPad Air 2026 in het kort

Er is veel bij hetzelfde gebleven bij de iPad Air 2026, maar toch heeft Apple een paar interessante veranderingen doorgevoerd. Dit is de iPad Air 2026 in het kort!

Draait op de M4-chip ;

; Beschikbaar in 11 of 13 inch ;

; Beveiligd met Touch ID ;

; Ondersteuning voor Apple Intelligence ;

; N1-chip komt naar de tablet;

komt naar de tablet; Beschikbaar in de kleuren spacegrijs, blauw, paars en sterrenlicht ;

; 12 GB aan werkgeheugen;

aan werkgeheugen; Prijs begint bij 669 euro.

De iPad Air 2026 is uitgerust met de gloednieuwe M4‑chip en meer werkgeheugen (12 GB). Deze razendsnelle M4-chip zagen we eerder in de iPad Pro en de nieuwste MacBooks. Deze chip maakt de iPad Air 2026 sneller en beter dan ooit.

Verder ken je misschien de N1-chip nog van de iPhone 17-serie. Waar de iPad Air 2025 nog ondersteuning had voor Wifi 6E, komt dankzij deze chip nu wifi 7 naar de nieuwe tablet. Daarnaast heeft de N1-chip ook ondersteuning voor bluetooth 6.

