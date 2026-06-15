De bèta van iOS 27 is er, maar wanneer komt de echte release? Wij vertellen je precies wanneer iedereen iOS 27 kan installeren!

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iOS 27 release: wanneer komen alle nieuwe functies naar je iPhone?

De officiële release van iOS 27 komt eraan! Apple heeft de update al laten zien tijdens WWDC op 8 juni 2026. En nu kunnen de ontwikkelaars ermee aan de slag. Daarna volgt in juli de openbare bèta voor iedereen. Maar deze versie is nog steeds in een testversie en kan daarmee fouten bevatten.

De Foto’s-app krijgt meerdere toffe nieuwe functies in iOS 27.

De échte release van iOS 27 wordt in september 2026 verwacht. Apple brengt grote iOS-updates bijna altijd rond dezelfde tijd uit, meestal tegelijk met de nieuwe iPhones. Als we naar eerdere releases kijken, dan lijkt het erop dat maandag 14 september 2026 de meest logische datum voor de release van iOS 27 gaat worden.

Dit jaar vallen er geen iPhones af. Alle toestellen die iOS 26 kunnen draaien, kunnen iOS 27 installeren. Dat betekent zelfs dat de iPhone 11en de iPhone SE uit 2020 de update gaan krijgen.

De instellingen van de AirPods zijn in iOS 27 flink opgeruimd.

Dit is er nieuw in iOS 27

Apple focust met iOS 27 vooral op het verbeteren van bestaande functies. De grootste vernieuwingen van iOS 27 zitten daarom vooral in slimmer en soepeler gebruik. Het ontwerp blijft grotendeels hetzelfde als bij iOS 26, maar apps openen vlotter en reageren sneller. Zelfs op oudere iPhones ga je een verschil merken.

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Ook komen er nieuwe Apple Intelligence-functies voor foto’s bij, en krijgen apps als Safari, Opdrachten en Wachtwoorden meerdere nieuwe functies. Maar niet alle functies zullen beschikbaar zijn op oudere toestellen.

Verder heeft Apple het gebruik van de iPhone door kinderen in iOS 27 verbetert met nieuwe beheersopties voor ouders. Er zijn nu drie aparte categorieën: entertainment, sociale media en games. Per categorie kunnen ouders instellen hoelang een kind toegang heeft.

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