iPhone 18 Pro Max wordt níét de beste iPhone van 2026 (en dat is bijzonder)

Apple brengt dit jaar de iPhone 18 Pro Max uit, maar dat wordt waarschijnlijk niet de beste iPhone van 2026. Om deze reden is dat bijzonder.

iPhone 18 Pro Max

Er komen grote veranderingen voor de iPhone aan! Apple werkt aan de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, die in september 2026 verschijnen. De toestellen worden voorzien van meer camerafuncties én een nieuwe processor. Dat is niet alles, want de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgen ook een aangepast ontwerp. Bij dit nieuwe design sluiten de kleuren van de glazen en aluminium elementen beter op elkaar aan.

Apple maakt in 2026 een opvallende keuze, want de iPhone 18 Pro Max wordt niet de beste iPhone van het jaar. Waar de iPhone Pro Max jarenlang de geavanceerdste iPhone was, is dat vanaf dit jaar niet meer het geval. Volgens geruchten werkt Apple aan de iPhone Ultra, die nog beter én duurder wordt dan de iPhone 18 Pro Max. Dat is bijzonder, zo wordt de iPhone Pro Max voor het eerst sinds 2020 niet de beste iPhone van het jaar.

Eerste opvouwbare iPhone

De iPhone 18 Pro Max wordt in 2026 gepasseerd door de iPhone Ultra als geavanceerdste toestel van het jaar. De iPhone Ultra – ook wel iPhone Fold genoemd – wordt het eerste opvouwbare apparaat van Apple. Volgens geruchten klapt de telefoon open als een boek en zijn de afmetingen ongeveer gelijk aan die van de iPad mini 2024. De iPhone Ultra krijgt naar verluidt dichtgevouwen een 5,5-inch scherm, opengeklapt is dat een 7,8-inch display.

Bij de iPhone Ultra krijg je twee schermen, die beide worden voorzien van een frontcamera. Aan de achterzijde heeft de opvouwbare iPhone twee 48-megapixelcamera’s, dat zijn de hoofd- en de ultragroothoeklens. Het is de verwachting dat de iPhone Ultra draait op de A20 Pro-chip, dezelfde processor die naar de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max komt. Andere functies van de iPhone Ultra zijn Touch ID, 12 GB aan werkgeheugen en exclusieve onderdelen in iOS 27.

Release van de nieuwe iPhones

Dat de iPhone Ultra geavanceerder wordt dan de iPhone 18 Pro Max is ook wel te zien aan de prijs, want de opvouwbare iPhone wordt veel duurder. Het is de verwachting dat de iPhone Ultra een beginprijs krijgt van minimaal 2400 euro. Dat is een groot verschil met de iPhone 18 Pro Max, die waarschijnlijk dezelfde startprijs krijgt als de iPhone 17 Pro Max. Dat betekent dat je de iPhone 18 Pro Max voor 1329 euro in huis haalt.

De iPhone Ultra wordt dus ongeveer twee keer zo duur, maar voor die prijs krijg je wel de beste iPhone van 2026. Heb je geen behoefte aan twee schermen en vind je 2400 euro voor een nieuwe iPhone veel te duur? In dat geval kun je in 2026 ook kiezen voor de iPhone 18 Pro (Max) of een eerdere iPhone. Op de reguliere iPhone 18 moeten we wat langer wachten, die komt pas begin 2027.