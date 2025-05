iOS 19 verlost je eindelijk van Siri (met deze nieuwe instelling)

Gebruik je Siri nauwelijks? In dat geval krijg je er later dit jaar een handige instelling bij, want iOS 19 verlost je eindelijk van Siri. Zo zit dat!

Siri in iOS 19

Apple kondigt iOS 19 binnenkort aan! Op maandag 9 juni 2025 presenteert Apple de grootste software-update van het jaar voor de iPhone. Het is de verwachting dat Apple grote veranderingen doorvoert, want het bedrijf past de interface van het besturingssysteem voor het eerst sinds iOS 7 aan. Dat is niet alles, want geruchten voorspellen dat iOS 19 je met een nieuwe instelling eindelijk verlost van Siri.

Het wordt met iOS 19 voor het eerst mogelijk om een andere spraakassistent dan Siri in te stellen op je iPhone. Dat voorspelt de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman. Hij verwacht dat je later dit jaar op de iPhone, iPad en Mac(Book) eindelijk een andere stemassistent dan Siri kunt kiezen. Nu is dat nog niet mogelijk, waardoor je als Apple-gebruiker afhankelijk bent van Siri. Met iOS 19 komt daar verandering in.

Alternatieve spraakassistent

De nieuwe instelling komt met iOS 19 in ieder geval voor gebruikers in de Europese Unie beschikbaar, waardoor we in Nederland en België een andere stemassistent dan Siri kunnen kiezen. Dit is het gevolg van Europese wetgeving, die Apple verplicht om bepaalde systemen open te stellen voor derde partijen. Door deze regelgeving kun je nu alternatieve webwinkels op je iPhone installeren en de standaardapps op je iPhone aanpassen.

Daar komt met iOS 19 dus nog een instelling bij, die het mogelijk maakt om Siri in te ruilen voor een andere stemassistent. Gebruikers in de Europese Unie kunnen dan ook kiezen voor Amazon Alexa of de Google Assistent, terwijl dat nu nog niet mogelijk is voor Apple-gebruikers. Dit zou een grote verandering betekenen, zeker nu Apple veel problemen heeft met het verbeteren van Siri met behulp van kunstmatige intelligentie.

Siri 2.0 weer uitgesteld

Apple heeft recent nog aangekondigd dat de verbeterde versie van Siri is uitgesteld in de Verenigde Staten. Deze nieuwe versie van Siri wordt uitgebreid met nieuwe taalmodellen en kan meerdere taken achter elkaar uitvoeren. De stemassistent wordt dus veel geavanceerder, maar het is Apple vooralsnog niet gelukt om deze verbeteringen door te voeren. Dat de Engelse versie van Siri 2.0 is uitgesteld, betekent dat we in Nederland en België nóg langer moeten wachten op de vernieuwde versie van de spraakassistent.

Het is daarom goed nieuws dat Apple in iOS 19 een instelling toevoegt, die het mogelijk maakt om een alternatief voor Siri op de iPhone te installeren. Zeker als je graag werkt met een stemassistent is dit een handige toevoeging. Je kunt straks zelf kiezen welke spraakassistent je gebruikt, zodat je niet meer afhankelijk bent van Siri. Wil je meer weten over iOS 19? Lees hier alles over dé software-update van 2025!