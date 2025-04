iOS 19 brengt 3 grote verbeteringen naar Siri: dit zijn ze

Apple werkt aan iOS 19 en volgens geruchten krijgt Siri drie grote verbeteringen met de update. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

iOS 19

Voor de iPhone is iOS 19 de belangrijkste update van 2025. Met de nieuwe softwareversie brengt Apple grote veranderingen naar de iPhone. Er wordt een compleet nieuw ontwerp gebracht, waarbij veel elementen van visionOS worden overgenomen. Dat is niet alles, want Siri krijgt er veel nieuwe functies bij in iOS 19. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten de drie belangrijke verbeteringen voor je onder elkaar.

1. Gepersonaliseerde begeleiding van Siri

Het is duidelijk dat Siri veel slimmer wordt in iOS 19. De stemassistent wordt door de komst van Apple Intelligence al uitgebreid met meer taalmodellen, maar daar blijft het volgens geruchten niet bij. Het is de verwachting dat Siri persoonlijke context straks beter begrijpt. Dit komt door de integratie van Apple’s ecosysteem, waaruit Siri veel bruikbare informatie kan halen. Op die manier kan Siri je vragen beter beantwoorden.

Apple heeft hier zelf al voorbeelden van gegeven bij de aankondiging van Apple Intelligence. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om aan Siri te vragen welke tijd de vlucht van je moeder aankomt. Siri herkent vervolgens wie je moeder is, vindt de informatie over de vlucht in de Mail-app en vult die gegevens aan met actuele data. Nu herkent Siri deze persoonlijke context nog nauwelijks tot niet, maar daar komt met iOS 19 verandering in.

2. Gemakkelijkere bediening

Een belangrijk onderdeel van Siri is de mogelijkheid om te wisselen tussen applicaties. Op dit moment kan Siri dit nog niet, maar bij de vernieuwde versie van de stemassistent wordt dit wel mogelijk. Zo kun je aan Siri vragen om bepaalde foto’s toe te voegen aan een notitie. De stemassistent moet daarvoor wisselen tussen de Foto’s- en de Notities-app, dat vanaf iOS 19 waarschijnlijk eindelijk mogelijk is.

Deze verbetering van Siri heeft een aantal voordelen. Je kunt meerdere opdrachten in één commando verwerken, waardoor je minder losse vragen hoeft te stellen. Dat betekent ook dat je de stemassistent gemakkelijker zonder handen kunt gebruiken. Nu moet je nog verschillende apps openen en losse opdrachten invoeren bij Siri, vanaf iOS 19 is dat niet meer nodig. Zeg in plaats daarvan simpelweg ‘Siri’ of ‘Hé, Siri’, gevolgd door je vraag of opdracht. Vervolgens gaat de stemassistent aan de slag met de taken in verschillende apps.

3. Bewustzijn van het scherm

Siri is zich nu nog beperkt bewust van de informatie die op het scherm wordt weergegeven. Zo is het sinds iOS 18 wel mogelijk om een herinnering in te stellen voor de gegevens die in een mail worden getoond, maar daar houdt het ook op. Deze functie wordt verbeterd in iOS 19, want dan snapt Siri veel beter wat er op je scherm gebeurt. Dat maakt de communicatie met de stemassistent gemakkelijker en natuurlijker.

Apple heeft hier bij de presentatie van Apple Intelligence al een voorbeeld van gegeven. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om een adres direct te koppelen aan de afzender, door dat aan Siri te vragen. Met de opdracht ‘Voeg dit adres toe aan de contactpersoon in de Contacten-app’ snapt Siri dat het gaat om het getoonde adres het op scherm. Dit scheelt weer een aantal handelingen en maakt Siri een stuk slimmer.

Release van iOS 19

Apple heeft een groot deel van deze verbeteringen al aangekondigd, maar ze zijn nog steeds niet doorgevoerd bij Siri. Dat komt door de uitgestelde release van Apple Intelligence, de techniek komt pas veel later beschikbaar in het Nederlands. In de Engelse variant werkt Siri overigens ook nog niet, die heeft Apple eveneens uitgesteld naar later dit jaar. Het lijkt zo goed als zeker dat Siri met iOS 19 wél veel slimmer wordt.

De presentatie van Siri 2.0 kwam in 2024 dus eigenlijk veel te vroeg, omdat Apple nog lang niet klaar was om de vernieuwde versie van de stemassistent uit te brengen. Dit jaar verschijnt de nieuwe generatie van Siri vermoedelijk in het Engels, de Nederlandse variant laat nog langer op zich wachten. Wil je weten welke functies met iOS 19 wél direct naar je iPhone komen? Lees dan hier alles over de grootste software-update van 2025!