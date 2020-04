iOS 14: ‘iCloud Sleutelhanger wordt volwaardige wachtwoordmanager’

iCloud Sleutelhanger, de wachtwoordfunctie van Apple, gaat zich vanaf iOS 14 veel meer gedragen als een volwaardige wachtwoordmanager. Dat moet het makkelijker maken om je online accounts te beveiligen.



iOS 14 iCloud Sleutelhanger-verbeteringen ontdekt

9to5Mac heeft een testversie van iOS 14 in handen en onthult hierdoor al weken onaangekondigde functies die Apple op de planning heeft staan. Nu presenteert de site een grote opknapbeurt voor iCloud Sleutelhanger.

Deze functie staat standaard op iedere iPhone, iPad en Mac en kan je wachtwoorden opslaan en veilige wachtwoorden genereren. Daarmee is het voor gebruikers gemakkelijk om moeilijk te kraken wachtwoorden aan te maken. Momenteel is iCloud Sleutelhanger nog steeds erg beperkt als je het vergelijkt met wachtwoordmanagers als LastPass en 1Password. Maar daar lijkt vanaf iOS 14 dit najaar verandering in te komen.

Allereerst krijgt Sleutelhanger de mogelijkheid om codes van tweestapsverificatie op te slaan, zodat je op een website enkel inlogt met de functie van Apple. Een sms, mailtje of ander extern apparaat om in te loggen is dan niet meer nodig. Daarnaast gaat de functie je actief waarschuwen als je hetzelfde wachtwoord voor twee of meer sites gebruikt.

Hetzelfde wachtwoord hergebruiken is erg onveilig. Als een website zijn gegevens lekt en jouw inlogdata op straat ligt, kan iemand daardoor ook op andere websites inloggen. Daarom raden wachtwoord-apps altijd aan om voor iedere account een uniek wachtwoord te gebruiken, iets wat iOS 14 dus ook gaat doen.

Het voordeel van iCloud Sleutelhanger is dat de dienst helemaal gratis is en in tegenstelling tot wachtwoordmanagers geen betaalde variant heeft. Dat zal er mogelijk voor zorgen dat mensen van iOS 14 zorgvuldiger met hun online wachtwoorden omgaan, omdat de functie gratis en standaard op ieder Apple-apparaat beschikbaar is.

Nu al aan de slag met een wachtwoord-app?

iOS 14 wordt in juni onthuld tijdens WWDC 2020, de jaarlijkse ontwikkelaarsbeurs van Apple die dit jaar in verband met het coronavirus volledig online plaatsvindt. Naast alle nieuwe software-updates zouden we daar ook nieuwe producten te zien krijgen, van de over-ear koptelefoon van Apple tot een nieuwe MacBook Pro en de AirTag.

Heb je nu nog geen wachtwoordmanager en wil je niet tot iOS 14 wachten? Dan leggen we in onderstaande video stap voor stap uit hoe je zo’n dienst instelt en in gebruik neemt.