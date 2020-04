‘Apple onthult AirPods X, AirTag en MacBook Pro op WWDC 2020’

Apple presenteert tijdens WWDC 2020 mogelijk twee gloednieuwe producten: zijn eerste over-ear hoofdtelefoon en eveneens debuterende AirTags. Daarnaast zou tijdens het event een nieuwe MacBook Pro op de planning staan.



WWDC 2020 producten op komst: AirPods X en meer

Jon Prosser, een bekende Apple-lekker, deelt in een tweet dat Apples nieuwe hoofdtelefoon, AirTags en MacBook Pro gepland staan voor WWDC 2020, de jaarlijkse ontwikkelaarsbeurs van het bedrijf. De afgelopen tijd is al vaker gespeculeerd over de producten. Als Prosser gelijk heeft, worden de drie producten waarschijnlijk in juni gelanceerd.

Van de drie is over de hoofdtelefoon nog het minst bekend. Wat we wel weten is dat het een over-ear headset zal zijn, de eerste keer voor Apple. Verder is de verwachting dat hij in dezelfde prijsklasse zal vallen als de Sony WH-1000XM3. Dit betekent een fiks prijskaartje van tussen de 300 en 400 euro. Vermoedelijk zal de hoofdtelefoon verkocht worden als Apple AirPods X of StudioPods X.

De AirTag maakt ook deel uit van Apples nieuwe uitvindingen. Het gaat hier om een klein apparaatje dat je kunt bevestigen aan bijvoorbeeld je sleutels of tas. Vervolgens kun je hem via je Apple-toestel traceren in de Find My-app. Je kunt op de kaart zien waar de AirTag zich op dat moment bevindt. Het apparaatje bevat tevens AR-functionaliteit om duidelijk aan te wijzen waar hij is.

Wat betreft de komende MacBook Pro: het kan haast niet anders dat dit een opvolger wordt van het 13 inch-model. Iets wat analist Ming-Chi Kuo ook al meerdere keren genoemd heeft. Wat zeker is, is dat Apple stopt met het Butterfly-toetsenbord.

Dit toetsenbord werd slecht ontvangen bij het publiek, vanwege verschillende problemen die het meebracht. Sinds de 16 inch-MacBook Pro die eind vorig jaar verscheen, zijn alle nieuwe MacBooks uitgerust met het nieuwe en verbeterde Magic Keyboard.

En de iPhone 9 dan?

Prosser deed eerder ook voorspellingen over de komende iPhone 9. Zo deelde hij eerder deze week de aankondigings -en lanceerdatum van het toestel. De iPhone SE-opvolger zal volgens hem op 15 april worden onthuld en op 22 april in de winkels liggen.

De iPhone 9 is qua ontwerp identiek aan de iPhone 8, maar wordt wel voorzien van moderne hardware en nieuwe functies. Op deze manier weet Apple de prijs te drukken en biedt het hiermee weer een toestel aan in de middenklasse. Volgens geruchten kunnen we een prijs van ongeveer 400 euro verwachten.

Meer weten over WWDC?

WWDC 2020 zal er dit jaar anders uitzien dan we gewend zijn. Door het coronavirus kiest Apple ervoor om WWDC 2020 volledig digitaal te organiseren. Wel krijgen we nog een traditionele keynote te zien, waar Tim Cook volgens Prosser dus genoeg te onthullen heeft.

Nu de geruchtenmolen steeds harder aan het draaien is, krijgen we stukje bij beetje een duidelijker beeld van Apples nieuwe producten. Om goed op de hoogte te blijven, kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Verder lees je natuurlijk alles over de nieuwste ontwikkelingen op de site.