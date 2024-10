Betalen met iDEAL is natuurlijk ontzettend fijn en makkelijk. Maar er kleven ook een paar nadelen aan het betalen met iDEAL.

Dit zijn de grootste nadelen van betalen met iDEAL

Vaak is iDEAL de makkelijkste manier van betalen bij (Nederlandse) webshops. Je kiest voor iDEAL, selecteert je bank en kunt vervolgens betalen via de de app of internetbankieren.

Vrijwel alle grote Nederlandse banken zijn aangesloten bij dit betaalsysteem. Je betaalt geen transactiekosten en het betalen gaat razendsnel. Het systeem gaat in 2025 wel wat veranderen, maar het idee blijft hetzelfde. Toch zitten er nu wat nadelen aan het betalen van iDEAL.

1. Buitenlandse winkels bieden niet altijd iDEAL aal

Bij Nederlandse winkels is het vaak geen probleem om met iDEAL te betalen. Maar wanneer je bij een online winkel in het buitenland iets wilt kopen is er vaak geen iDEAL-optie. Je hebt dan meestal wel de keuze om met een creditcard of PayPal-account te betalen.

Ook als je een buitenlandse rekening hebt, is het niet mogelijk om iDEAL te gebruiken. Je moet hiervoor dus een rekening bij een Nederlandse bank hebben.

2. Geld terugvorderen is niet mogelijk

Met een iDEAL-betalen is het niet mogelijk een betaling terug te draaien. Als je akkoord geeft voor de iDEAL betaling binnen je internet- of mobielbankieromgeving kan deze handeling niet meer ongedaan gemaakt worden. Terugvorderen is niet mogelijk.

Wil je dan toch proberen om geld terug te krijgen bij een betaling, dan kun je mogelijk nog contact opnemen met je bank. Maar dan blijft het nog wel de vraag of ze iets voor je kunnen doen.

Andere mogelijkheden om online te betalen

Zoals je ziet heeft het betalen met iDEAL ook een paar nadelen. Gelukkig zijn er dan alternatieven die je kunt gebruiken. Wil je bijvoorbeeld iets kopen bij een website in het buitenland? Dan is het vaak makkelijker om een creditcard te gebruiken of een PayPal-account. Sowieso kun je bij PayPal vrij makkelijk een betalen terugvorderen. Bij een creditcard is dat bij sommige aanbieders wat lastiger, maar het kan vaak wel.

Vergeet niet dat het betalen met een creditcard of PayPal ook zijn eigen nadelen met zich meebrengt. Zo moet je soms transactiekosten betalen over bepaalde aankopen. Verder moet je niet vergeten dat je voor een creditcard vaak jaarlijks moet betalen.

iDeal wordt Wero

Wero is de nieuwe Europese betaaldienst die binnenkort iDEAL zal vervangen. Deze dienst, gelanceerd door het European Payments Initiative (EPI), is het resultaat van een samenwerking tussen 16 Europese banken en betalingsinstellingen. Wero is ontworpen als een soort digitale portemonnee voor consumenten en bedrijven in heel Europa.

Wero biedt veel betalingsmogelijkheden, zoals het beheren van abonnementen, betalingen in termijnen en het reserveren van diensten. Wero probeert daarmee de strijd aan te gaan met giganten als Apple Pay, Google Pay en PayPal. Daarnaast maakt Wero grensoverschrijdende betalingen binnen Europa sneller en eenvoudiger.