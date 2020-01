Standaard doet Siri je enkele suggesties wanneer je Spotlight gebruikt. Heb je hier geen trek in? Dan is het gelukkig mogelijk om de Spotlight-suggesties uit te schakelen. Dat doe je zo.

Spotlight-suggesties uitschakelen

Via suggesties in Spotlight probeert Apple relevante acties en taken aan te bieden. Wanneer jij bijvoorbeeld iedere ochtend mediteert via een app, krijg je dit programma vanzelf in Spotlight te zien zodat je er niet meer naar op zoek hoeft. Gelukkig is het mogelijk om de suggesties de mond te snoeren.

Spotlight-suggesties uitschakelen doe je zo:

Pak je iPhone of iPad erbij en ga naar de Instellingen-app; Scrol naar beneden en tik op ‘Siri en zoeken’; Verschuif de schakelaar bij ‘Suggesties in zoeken’ zodat het vakje grijs wordt; Doe eventueel hetzelfde bij ‘Suggesties in Zoek op’.

Vanaf nu zie je geen aanbevelingen meer in Spotlight. Vind je dit bij nader inzien heel kaal ogen? Dan is het mogelijk om minder suggesties in beeld te krijgen. Standaard toont Apple acht suggesties in Spotlight. Tik op ‘Toon minder’ om maximaal vier aanbevolen apps en acties te zien.

Het is niet mogelijk om de inhoud van suggesties aan te passen. De aanbevelingen worden namelijk door Siri gemaakt op basis van jouw iPad- of iPhone-gedrag. De enige manier om de suggesties te veranderen is dus door apps minder vaak op te starten, of het tijdstip van gebruik te wijzigen.

Ook interessant: De 40 grappigste vragen aan de Nederlandse Siri



Siri uitschakelen

Spotlight-suggesties zijn in feite gewoon proactieve acties van Siri. Apples assistent is door de jaren heen steeds slimmer geworden, en zit in vrijwel ieder element van iOS verwerkt. Heb je hier geen trek in? Dan is het mogelijk om Siri-opnames te verwijderen. Ook is het mogelijk om de assistent helemaal het zwijgen op te leggen. Check hiervoor ons artikel over het uitzetten van Siri.

Meer over Siri