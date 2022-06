Netflix bevestigt: er komt een goedkoper abonnement, met reclame

Vind je al die streamingdiensten te duur? Binnenkort komt Netflix met een goedkoper abonnement. Jammer genoeg lever je dan wel een aantal zaken in.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goedkoper Netflix-abonnement met reclame

Met het stijgende aanbod van streamingdiensten worden de maandelijkse kosten alsmaar hoger. Heb je een abonnement op Netflix, HBO Max en Disney Plus? Dan ben je zo’n 30 euro per maand kwijt aan het kijken van films en series. Veel mensen hebben dit geld er niet voor over en delen daarom verschillende accounts.

Netflix vindt dit helemaal niet leuk en komt binnenkort met maatregelen om dit tegen te gaan. Maar dat is niet alles. De streamingdienst introduceert ook een goedkoper abonnement.

Netflix co-CEO Ted Sarandos bevestigde onlangs dat het bedrijf werkt aan een abonnement met reclame. Volgens Sarandos ‘is er een grote groep mensen die liever reclames ziet en minder betaalt’. Reclames kijken blijft echter wel een keuze; het huidige reclamevrije abonnement gaat nergens heen. ‘Netflix zoals je het kent verandert niet. We voegen enkel een goedkopere optie toe voor de mensen die dat willen’.

Er is nog geen concrete releasedatum bekend, maar volgens Sarandos wil Netflix het goedkopere abonnement ‘voor het einde van 2022 op de markt brengen’. Ook weten we nog niks over de maandelijkse kosten van het goedkopere abonnement, maar waarschijnlijk ligt deze een aantal euro’s lager dan de standaardprijs van 11,99 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De zaken gaan niet zo goed

Verrassend is de komst van een goedkoper Netflix-abonnement niet, want het gaat al een tijdje niet zo goed met de streamingdienst. Het aantal nieuwe abonnees stijgt steeds minder snel. In het eerste kwartaal van 2022 verloor Netflix voor het eerst in tien jaar meer gebruikers dan dat het erbij kreeg. Volgens het bedrijf komt dit omdat te veel mensen hun accounts delen – en dat is niet de bedoeling.

Netflix heeft echter vertrouwen in de toekomst. Met nieuwe anti-deelmaatregelen en een goedkopere abonnementsvorm verwacht de streamingdienst binnen de kortste keren weer volop winst te maken. Wat vind jij van een goedkoper Netflix-abonnement met reclame? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel.

Meer lezen over Netflix? Houd dan onze website in de gaten, download de iPhoned-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Volg ons natuurlijk ook even op Facebook en Instagram.

Meer Netflix-nieuwtjes: