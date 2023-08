Goedkoopste iPhone ooit! Back to School-deals Albert Heijn

Wil je een iPhone, maar wel zo min mogelijk betalen? Dat kan! Bij Albert Heijn vind je nu de goedkoopste iPhone ooit!

Goedkoopste iPhone ooit

Geef toe: wanneer je een iPhone wilt kopen is het soms best wel schrikken van de prijs. Maar nu even niet, want op dit moment vind je bij Albert Heijn (!) de goedkoopste iPhone ooit.

Voor 174 euro krijg je dan een iPhone SE 2020 in het wit, zwart of rood. Standaard krijg je 64 GB opslag. Wil je wat meer? Dat kan, maar dan betaal je ook iets meer. Voor 128 GB opslag moet je dan voor de goedkoopste iPhone 214 euro op tafel leggen. Check alle aanbiedingen hieronder!

iPhone SE 2020 in het kort

De iPhone SE draait op de A13-chip, die je misschien wel kent van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Apple ondersteunt zijn toestellen doorgaans vijf tot zes jaar en dat betekent dat de SE 2020 nog wel een paar jaar meegaat.

De iPhone SE 2020 is aan de buitenkant identiek aan de iPhone 8 met dikkere randen en een fysieke thuisknop met Touch ID (deze zit onderaan). Daarnaast is het fijn dat de iPhone SE 2020 snelladen ondersteunt, mits je over de juiste adapter beschikt. Na een half uur zit de iPhone voor de helft vol en volledig opladen duurt ook niet lang. Verder is draadloos opladen aanwezig en heeft hij een display van 4,7 inch.

De camera is ok, maar er is geen speciale Nachtmodus aanwezig. Wel kun je portretfoto’s maken waarbij de iPhone mensen herkent en de achtergrond onscherp maakt.

MacBook Air en AirPods Pro 2: ook goedkoop

In de Back to School-actie van Albert Heijn vind je niet alleen de goedkoopste iPhone. Er zijn nog meer interessante Apple-deals te vinden.

MacBook Air 2018

Ook de MacBook Air (2018) is goedkoper dan ooit. Je hebt dan voor 599 euro een nette MacBook voor alle eenvoudige schoolzaken. Deze MacBook Air met Intel-chip krijgt nog de update naar MacOS Sonoma, maar de ondersteuning van Apple is daarna wel voorbij (verwachten we). Toch heb je hiermee een hele betaalbare Mac voor het komende schooljaar.

AirPods Pro 2

Naast de iPhone SE 2020 en MacBook Air zijn ook de AirPods Pro 2 erg goedkoop bij Albert Heijn. Je betaalt dan 204,95 euro (bij Apple kosten ze 299 euro). Daarmee krijg je de beste oordopjes van Apple met ruisonderdrukking. Verder hebben de AirPods Pro 2 adaptieve transparantie. Hiermee hoor je al het geluid om je heen wanneer je de oordopjes in hebt, maar worden te harde geluiden onderdrukt.

Refurbished: wat is dat?

De iPhone SE 2020, MacBook Air 2018 en AirPods Pro 2 in de Back to School-actie van Albert Heijn zijn refurbished. Refurbished iPhones zijn toestellen die vernieuwde onderdelen hebben gekregen en opnieuw in de markt worden gezet. Het verschil met een tweedehands iPhone is dat je met een refurbished iPhone een ‘zo goed als nieuw’-ervaring hebt én twee jaar garantie krijgt.