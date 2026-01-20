iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Gmail staat wijzigen e-mailadres eindelijk toe (met deze beperkingen)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
20 januari 2026, 17:33
2 min leestijd
Gmail staat wijzigen e-mailadres eindelijk toe (met deze beperkingen)

Het wijzigen van je Gmail-adres was tot nog toe niet mogelijk, maar daar komt nu eindelijk verandering in – we laten je zien hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie.

Gmail staat wijzigen e-mailadres eindelijk toe

Gmail bestaat al sinds 2004 en al die tijd stond Google het niet toe om het e-mailadres te wijzigen. Tot nu. Google is inmiddels namelijk gestart met het uitrollen van een functie die dit mogelijk maakt. Die komt alleen niet zonder beperkingen. Het bedrijf stelt een aantal duidelijke voorwaarden waaraan gebruikers moeten voldoen.

Zo blijft je oude e-mailadres gewoon actief. Dat betekent dat je e-mails blijft ontvangen op je bestaande adres, ook nadat je een nieuw e-mailadres hebt aangemaakt. Het nieuwe e-mailadres fungeert dus als extra adres en vervangt het oude niet volledig.

Dit zijn de beperkingen

Je zit om te beginnen voor langere tijd vast aan je keuze als je je e-mailadres in Gmail besluit te wijzigen. Je kunt het nieuwe e-mailadres in Gmail namelijk minimaal één jaar lang niet te verwijderen. Daarnaast geldt er ook een limiet op het aantal wijzigingen: na het aanmaken van een nieuw Gmail-adres kun je een jaar lang geen extra e-mailadres meer toevoegen.

Wat betreft het inloggen biedt Google wel wat flexibiliteit. Je kunt namelijk zowel je oude als je nieuwe e-mailadres gebruiken om in te loggen op je account. Zo hoef je niet direct afscheid te nemen van je vertrouwde adres en heb je de mogelijkheid om geleidelijk over te stappen. Je krijgt enerzijds dus wat meer vrijheid en controle, maar anderzijds houdt Google de touwtjes strak in handen om misbruik en verwarring te voorkomen.

gmail wijzigen

Zo werkt het

Google rolt de functie die het mogelijk maakt om je e-mailadres in Gmail te wijzigen momenteel uit. Dat betekent dat de optie bij jou misschien nog niet beschikbaar is. Als dat het geval is, zie je dat snel genoeg wanneer je de onderstaande stappen uitvoert:

  1. Ga naar myaccount.google.com/google-account-email (en log in als dat nog niet is gebeurd);

  2. Tik bovenaan op ‘Persoonlijke informatie’;

  3. Tik op ‘E-mail’ en dan op ‘E-mailadres voor Google-account’;

  4. Tik onder ‘E-mailadres voor Google-account’ op ‘E-mailadres voor Google-account wijzigen’.

De rest zou zich verder vanzelf moeten wijzen. Wil je voortaan geen tech-nieuwtjes van Apple en Google meer missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Diensten iPhone iPad MacBook Pro Mac Mac

Bekijk ook

Nieuwe vorm van oplichting via iDeal (iPhone-nieuws #3)

Nieuwe vorm van oplichting via iDeal (iPhone-nieuws #3)

17 januari 2026

Google Gemini gaat straks Gmail en Maps gebruiken (met jouw data)

Google Gemini gaat straks Gmail en Maps gebruiken (met jouw data)

15 januari 2026

Helaas: deze populaire Apple-apps krijgen betaalde functies (en dit zijn de prijzen)

Helaas: deze populaire Apple-apps krijgen betaalde functies (en dit zijn de prijzen)

15 januari 2026

X stevent af op Europees verbod door seksuele AI-beelden van Grok

X stevent af op Europees verbod door seksuele AI-beelden van Grok

13 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren