Deze 2 functies brengt Apple binnenkort naar CarPlay

Apple werkt aan twee nieuwe functies, die binnenkort beschikbaar zijn bij CarPlay.

CarPlay

Apple heeft de Release Candidate (RC) van iOS 18.4 uitgebracht! De Release Candidate is doorgaans de laatste testversie, voordat Apple de definitieve update uitbrengt. We hoeven dus niet lang meer te wachten op iOS 18.4, waarschijnlijk brengt Apple de nieuwe softwareversie volgende week of de week erna al uit. Dan komen niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, ook CarPlay wordt uitgebreid met een aantal features.

Het was al duidelijk dat het scherm van CarPlay beter benut wordt vanaf iOS 18.4. Heeft jouw auto een groot scherm? Dan zie je vanaf iOS 18.4 standaard drie rijen met applicaties, nu zijn dat er nog twee. Dat is een handige verbetering, want zo heb je minder loze ruimte op het scherm en meer apps binnen handbereik. Apple voegt daarnaast binnenkort nog een nieuwe functie toe aan CarPlay.

Einde van Apple Kaarten

Vanaf iOS 18.4 krijgen gebruikers binnen de Europese Unie meer vrijheid bij het kiezen van standaardapps op de iPhone en iPad. Dit is het gevolg van Europese wetgeving, die Apple verplicht om bepaalde veranderingen door te voeren. Door deze regelgeving worden webwinkels van derde partijen toegelaten op de iPhone en kun je een aantal standaardapps aanpassen. Zo is het mogelijk om de standaard Camera- en Fotobibliotheek-app te veranderen.

Met iOS 18.4 komt daar ook de navigatie-app bij. Op dit moment wordt Apple Kaarten automatisch geopend als je wilt navigeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je op een adres tikt in een andere app, in dat geval gebruikt je iPhone altijd Kaarten om het adres op te zoeken. Vanaf iOS 18.4 kun je dit aanpassen naar een andere navigatie-app, zoals Google Maps. Dit zie je vervolgens ook terug in CarPlay, want daar wordt dezelfde standaardapp geopend.

Release van iOS 18.4

CarPlay krijgt er met iOS 18.4 dus twee handige functies bij. Gebruik je liever een andere navigatie-app dan Apple Kaarten? Dan kun je dat binnenkort instellen op je iPhone, bij CarPlay wordt vervolgens dezelfde applicatie gebruikt. Andere verbeteringen bij CarPlay zien we terug bij het plannen van EV-routes. Apple Kaarten herkent vanaf iOS 18.4 ook de oplaadpunten van Tesla, waardoor EV-routes meer mogelijkheden krijgen.

Deze nieuwe functies worden binnenkort toegevoegd aan CarPlay, want Apple brengt iOS 18.4 al snel uit. Het is de verwachting dat de update op maandag 7 april of dinsdag 8 april verschijnt. De release kan ook een week eerder vallen, in dat geval zien we iOS 18.4 op dinsdag 1 april. Wil je meer weten over alle veranderingen die iOS 18.4 naar je iPhone brengt? Lees dan hier alles over de volgende software-update!