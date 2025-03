Digitaal rijbewijs komt eindelijk naar Nederland: dit is wanneer

Het is in Nederland straks niet meer nodig om je fysieke rijbewijs mee te nemen, want je kunt dan een digitaal rijbewijs toevoegen aan je iPhone. Dit is wanneer!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Digitaal rijbewijs

Vergeet jij je rijbewijs nog wel eens? Dan is er goed nieuws, want in Nederland en België is het straks mogelijk om een digitaal rijbewijs aan je iPhone toe te voegen. Het Europees Parlement heeft een akkoord bereikt met de lidstaten. In dit akkoord staat dat het digitale rijbewijs straks wordt erkend in alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Vanaf 2030 is het mogelijk om een digitale versie van je rijbewijs aan te vragen.

Deze digitale versie geldt dan als vervanging van de kaart die nu nog gebruikt wordt. Gebruik je liever een fysiek rijbewijs? Die kun je ook na 2030 nog steeds aanvragen. Zowel het digitale als het fysieke autorijbewijs blijft tien jaar geldig in Nederland. Na deze periode moet je een nieuw rijbewijs aanvragen, zoals nu ook al het geval is. Het digitale rijbewijs moet het vrije verkeer binnen de Europese Unie vergemakkelijken en veiliger maken.

Apple Wallet niet geschikt

Er komt dus een digitaal rijbewijs naar Nederland en België, maar het is helaas niet mogelijk om dit rijbewijs toe te voegen aan je Apple Wallet. In plaats daarvan moet je een speciale applicatie op je iPhone installeren. De Europese Unie ontwikkelt op dit moment een app, die veilig genoeg is voor het opslaan van documenten als je digitale rijbewijs. Deze digitale portemonnee komt later beschikbaar voor alle smartphones.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je hebt straks dus een aparte applicatie nodig om je digitale rijbewijs te bewaren op je iPhone. Het is de verwachting dat het later ook mogelijk wordt om een digitaal paspoort of ander identiteitsbewijs toe te voegen aan deze app. In de Verenigde Staten zijn deze documenten wel beschikbaar in de Apple Wallet, maar in de Europese Unie is dat dus niet het geval. Zo komt er een einde aan de fysieke papieren die je altijd moet meenemen. Nederland en België hebben nu tot 2030 de tijd om het digitale rijbewijs in te voeren.

Meer nieuwe regels

Als weggebruiker is het vanaf 2030 niet meer verplicht om een fysiek rijbewijs op zak te hebben in de Europese Unie. Toch blijft het aan te raden om dit ook na 2030 te blijven doen, voor het geval je mobiele telefoon leeg is. Het is immers wél verplicht om een identificatiebewijs op zak te hebben, waarbij een lege iPhone geen geldig excuus is. Zorg er daarom voor dat je altijd een rijbewijs kunt laten zien als je een auto bestuurt.

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten het akkoord nu nog formeel goedkeuren. Dat gebeurt vermoedelijk binnenkort, vervolgens hebben alle landen binnen de Europese Unie vier jaar de tijd om de nieuwe regels om te zetten in wetgeving. Nog even geduld dus, want vanaf 2030 kun je eindelijk een digitaal rijbewijs aan je iPhone toevoegen in Nederland en België.