Belangrijkste iOS 19-functie komt pas in 2026: dit weten we al

Apple brengt dit jaar iOS 19 uit, maar de belangrijkste functie komt naar verluidt pas in 2026 beschikbaar. Dit weten we al.

iOS 19

Apple heeft de belangrijkste functies van iOS 18 nog niet uitgebracht in Europa, maar de eerste geruchten over iOS 19 zijn al opgedoken. Het is inmiddels duidelijk dat Siri weer een grote update krijgt in de volgende iOS-versie. Hoewel we er in Nederland en België nog niks van merken, is Siri met iOS 18 al veel slimmer geworden. De Engelstalige variant van de spraakassistent is uitgebreid met veel meer taalmodellen.

Siri krijgt daarnaast schermbewustzijn en diepere integratie in apps vanaf iOS 18. Het is nog niet duidelijk wanneer de verbeterde versie van Siri in Nederland en België beschikbaar komt. Mogelijk gebeurt dat met iOS 18.4, een update die in april verschijnt. In iOS 19 wordt de verbeterde versie van Siri opnieuw één van de belangrijkste functies, maar ook daar moeten we nog lang op wachten. Volgens geruchten komt die verbetering pas met iOS 19.4 of later.

Siri veel slimmer

De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman voorspelt dat Siri in iOS 19 wordt uitgebreid met nog geavanceerdere taalmodellen. Daardoor lijkt de stemassistent steeds meer op ChatGPT. Met de nieuwe taalmodellen begrijpt Siri ingewikkeldere vragen en wordt het mogelijk om natuurlijke gesprekken te voeren met de spraakassistent. Dat is een groot verschil met de huidige generatie van Siri.

Volgens Gurman presenteert Apple de verbeterde versie van Siri op de WWDC in juni dit jaar. Hij beschrijft Siri als een belangrijke functie van iOS 19, maar benadrukt dat de feature pas veel later beschikbaar zal zijn. We kunnen de uitgebreidere versie van Siri pas in het voorjaar van 2026 verwachten. Mogelijk is de release in de Europese Unie nog later, zoals nu ook het geval is met Apple Intelligence.

Belangrijke functies komen steeds later

Apple brengt de belangrijkste functie van iOS 19 dus niet uit bij de release in september, maar pas in het voorjaar van 2026. Dat is opvallend, want dat zou het tweede jaar op rij zijn dat de nieuwe iOS-generatie het maandenlang zonder de belangrijkste features moet doen. Zo bracht Apple iOS 18 uit op 16 september, maar mist Apple Intelligence nog steeds in de Europese Unie.

Het lijkt erop dat de release van de nieuwe iOS-generatie in september niet langer de grootste software-update van het jaar is voor de iPhone. In plaats daarvan brengt Apple de belangrijkste functie(s) pas uit in een latere tussentijdse update. Dat is in ieder geval zo bij iOS 18 en (als de geruchten kloppen) ook bij iOS 19. Echt zeker weten we dat pas in juni, als Apple de volgende iOS-versie presenteert. Lees hier wat je nog meer kunt verwachten van Apple in 2025.