Apple krijgt boete voor Siri (en moet dit bedrag aan gebruikers betalen)

Heb jij Siri ingeschakeld op je iPhone, iPad of Apple Watch? Dan is de kans groot dat Siri je de afgelopen jaren heeft afgeluisterd, waarvoor Apple nu een hoge boete moet betalen.

Siri luistert gebruikers af

Het inmiddels vijf jaar geleden dat Apple werd aangeklaagd voor het onrechtmatig gebruiken van Siri. In de rechtszaak wordt Apple ervan beschuldigd dat de spraakassistent meeluisterde met gebruikers, zonder dat daarvoor toestemming was gegeven. Apple’s stemassistent werd door ‘Hé, Siri’ vaak onterecht geactiveerd, bijvoorbeeld door omgevingsgeluiden. Siri luisterde gesprekken dan niet alleen af, maar sloeg de opgenomen data ook op. Deze data werd vervolgens gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Het personaliseren van advertenties gebeurt niet zomaar, daarvoor hebben derde partijen bepaalde data van gebruikers nodig. Adverteerders hebben dus toegang gekregen tot de door Siri verzamelde gegevens. Vervolgens konden bedrijven reclames afstemmen op gebruikers. Dit gebeurde zonder toestemming van gebruikers, waarmee Apple de wet overtreedt. Daarvoor moet het bedrijf nu een hoge boete betalen.

Apple krijgt boete voor Siri

De rechtszaak tegen Apple liep al sinds 2019, maar is nu pas afgerond. Apple heeft ingestemd met een boete van maar liefst 95 miljoen dollar (omgerekend ongeveer 91 miljoen euro). De rechter in Oakland (Californië) moet de rechtszaak nog officieel beëindigen, maar de kans is groot dat er met deze boete eindelijk een einde komt aan de aanklacht tegen Siri.

Het is overigens opvallend dat Apple heeft ingestemd met de boete. Het bedrijf heeft nooit toegegeven dat Siri gebruikers heeft afgeluisterd, hetzelfde geldt voor het delen van deze gegevens met derde partijen. Ook met het betalen van het bedrag bekend Apple geen schuld. Het bedrijf heeft wel al excuses aangeboden voor het incident en aangegeven dat de audiofragmenten niet langer worden opgeslagen.

Gebruikers krijgen vergoeding

Apple heeft inmiddels een aantal maatregelen genomen om Siri te verbeteren. Zo worden zaken die te maken hebben met Siri alleen nog intern bekeken, zodat derde partijen geen toegang meer hebben tot de gegevens. Ook moet je nu expliciet toestemming geven als je Siri activeert en kun je ‘Vraag app om niet te tracken’ inschakelen. Op deze manier voorkom je dat je gegevens worden ingezet voor het personaliseren van advertenties.

De schikking betekent goed nieuws voor Amerikaanse gebruikers, want zij krijgen een vergoeding van twintig dollar per apparaat dat over Siri beschikt. Iedere gebruiker kan deze vergoeding voor maximaal vijf apparaten krijgen, die tussen 2014 en 2017 werden gebruikt. Dit zijn toestellen als de iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, MacBook en HomePod. Europese gebruikers merken niks van de schikking, hier kun je helaas geen vergoeding aanvragen.