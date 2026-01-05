Helaas: deze iPhone verschijnt definitief niet dit jaar (om deze reden)

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een iPhone die we eigenlijk in 2026 verwachten, dit jaar toch niet verschijnt. Dit is er aan de hand.

Deze iPhone verschijnt dit jaar niet

Normaal gesproken zou Apple in september 2026 de iPhone 18-serie uitbrengen, die bestaat uit de iPhone 18, iPhone Air 2, iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Maar Apple heeft dit jaar andere plannen. Het ziet er volgens bronnen namelijk naar uit dat de standaard iPhone 18 dan niet verschijnt.

Ondanks het enorme succes van de iPhone 17 in 2025, verwachten we de iPhone 18 pas in het voorjaar van 2027. Dit betekent dat de iPhone 17 meer dan 18 maanden lang het nieuwste standaardmodel in de line-up blijft. Het is de eerste keer dat Apple meer dan een heel kalenderjaar overslaat zonder een nieuwe generatie van de huidige niet-Pro iPhone uit te brengen.

Voorjaar 2027

Al meer dan tien jaar introduceert Apple zijn belangrijkste iPhone-assortiment in het najaar. Alle modellen worden dan tegelijkertijd in september gelanceerd. Dit patroon verandert waarschijnlijk dit jaar. Volgens geruchten verdeelt Apple de aankomende iPhone-releases over twee verschillende momenten. Komend najaar verschijnen de duurdere modellen en de goedkopere modellen volgen dan in het begin van 2027.

Het ziet er daarom dus niet naar uit dat de iPhone 18 in 2026 verschijnt. In plaats daarvan verwachten we in september de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de eerste vouwbare iPhone. De standaard iPhone 18 wordt vervolgens uitgebracht in het voorjaar van 2027, waarschijnlijk samen met de iPhone 18e en de iPhone Air 2.

De geruchten dat de iPhone 18 dit jaar niet verschijnt, houden verband met de uitbreiding van het iPhone-assortiment van Apple. Met de komst van de iPhone 16e en iPhone Air in 2025, de verwachte vouwbare iPhone in 2026 en de oudere modellen zoals de iPhone 16 en iPhone 16 Plus, zouden er tegen het einde van 2026 minstens acht verschillende iPhone-modellen te koop zijn. Met een gespreid release-schema kan Apple de modellen verder differentiëren. Ze krijgen dan ook een langer verkoopvenster zonder interne concurrentie.

Daarnaast zijn er ook voordelen op het gebied van productie en logistiek. Door de lanceringen te spreiden, kan Apple productieknelpunten verminderen en de levering van componenten voor geavanceerde technologieën beter beheren. Wil je niets missen van deze ontwikkelingen bij Apple, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!