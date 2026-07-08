Deze zoekmachine wordt steeds vaker gebruikt dan Google (en heeft géén AI)

Google blijft de grootste zoekmachine, maar steeds meer mensen kiezen voor een opvallend alternatief waarbij AI helemaal niet centraal staat.

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Deze zoekmachine zonder AI is populairder dan Google

Google heeft de afgelopen maanden flink ingezet op kunstmatige intelligentie. Zoekopdrachten worden steeds vaker aangevuld met AI-overzichten, zodat je niet meer hoeft door te klikken naar websites. Niet iedereen is daar enthousiast over. Een groeiende groep gebruikers kiest daarom juist voor een zoekmachine die het anders aanpakt.

Die andere zoekmachine die AI niet centraal zet, is DuckDuckGo. DuckDuckGo richt zich al jaren op privacy. De zoekmachine slaat geen zoekgeschiedenis op, maakt geen persoonlijk profiel van gebruikers en volgt je niet tijdens het surfen. Daardoor krijg je geen gepersonaliseerde advertenties of zoekresultaten voorgeschoteld.

Liever geen AI

Juist die aanpak lijkt steeds meer mensen aan te spreken. Waar Google volop inzet op AI, kiest DuckDuckGo ervoor om de traditionele manier van zoeken centraal te houden. Je krijgt vooral gewone zoekresultaten te zien, zonder uitgebreide AI-antwoorden die de resultatenpagina domineren. Kennelijk maken steeds meer mensen liever geen gebruik van AI.

Dat betekent overigens niet dat de zoekmachine minder bruikbaar is dan Google. DuckDuckGo haalt zoekresultaten uit verschillende bronnen, waaronder Bing, aangevuld met een eigen webcrawler. Voor de meeste dagelijkse zoekopdrachten levert dat prima resultaten op.

DuckDuckGo, optional Duck.ai DuckDuckGo, Inc. 9.4 (37.317 reviews) Gratis via App Store via App Store

Ook op de iPhone is DuckDuckGo eenvoudig te gebruiken. Er is een eigen browser beschikbaar voor iOS, maar je kunt de zoekmachine ook instellen als standaard in Safari. Zo profiteer je van extra privacy zonder dat je een andere browser hoeft te gebruiken.

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Google zal voorlopig niet van zijn troon worden gestoten, maar de opmars van DuckDuckGo laat wel zien dat er behoefte is aan een alternatief. Vooral gebruikers die privacy belangrijk vinden en liever geen AI-overzichten zien, weten de zoekmachine steeds vaker te vinden. Wil je geen nieuwtjes missen over de ontwikkelingen bij zoekmachines? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!