Een gloednieuwe iPhone 17 Pro Max verdwijnt binnenkort voor een lange tijd onder de grond. Maar waarom eigenlijk?

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iPhone 17 Pro Max wordt 250 jaar begraven (dit is waarom)

Een iPhone 17 Pro Max is onlangs begraven en hij mag pas over 250 jaar weer opgegraven worden. En dat heeft een goede reden, want deze iPhone is onderdeel van een bijzondere tijdcapsule in de Verenigde Staten.

De tijdcapsule is gemaakt voor America250. Dat is de grote viering van 250 jaar Verenigde Staten. Op 4 juli 2026 werd de capsule begraven bij Independence National Historical Park in Philadelphia. De bedoeling is dat de capsule pas in 2276 weer wordt geopend.

In die capsule zit een iPhone 17 Pro Max in de kleur Cosmic Orange. Apple’s toestel moet aan mensen in de toekomst laten zien hoe onze technologie in 2026 was. Alles wat we nu heel normaal vinden kan voor mensen in 2276 dan misschien net zo ouderwets zijn als een typemachine voor ons.

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Op de iPhone staan ook wat digitale spullen in de Notities-app. Daarmee krijgen toekomstige vinders een klein kijkje in het dagelijks leven van nu. Al blijft het natuurlijk de vraag of iemand over 250 jaar nog weet hoe je zo’n iPhone moet opladen.

Meer dan alleen een iPhone werd begraven

De iPhone ligt ligt in een zware roestvrijstalen cilinder. Er zitten ook allerlei andere spullen in, afkomstig uit Amerikaanse staten, overheidsinstanties en organisaties. Dit zijn onder andere een veer van ‘Old Abe’, een zeearendmascotte uit de tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog uit Wisconsin.

Verder een stuk stof van het vliegtuig van de gebroeders Wright uit 1903 uit Ohio, en een door AI gegenereerd antwoord van Anthropic’s Claude (ingestuurd door Californië) waarin wordt bedacht hoe de staat er over 250 jaar uitziet.

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