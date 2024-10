Buiten de bundel-kosten: let hier goed op bij je mobiel abonnement

Verbruik je meer dan wat er in je bundel zit, dan betaal je Buiten de bundel-kosten. Hier moet je op letten bij je mobiel abonnement.

Buiten de bundel-kosten op een rij

Wanneer je een keer meer belt of meer mobiele data gebruikt dan wat er in je abonnement zit, krijg je te maken met Buiten de bundel-kosten. En hoe hoog die kosten zijn, loopt nogal uiteen. Je denkt er misschien niet zo snel aan, maar het is dus best de moeite waard om te checken hoe dit bij jou zit. Om je te helpen, zetten we de kosten van de verschillende providers voor je op een rij!

Er zijn in Nederland elf mobiele providers en die hanteren hun eigen buiten de bundel-kosten. Vaak zijn er verschillende tarieven voor data, belminuten en sms’jes buiten de bundel, maar niet altijd. De tarieven die we hier noemen, gelden in Nederland.

1. KPN

Belminuten buiten de bundel kosten bij KPN 0,23 euro en voor sms’jes buiten de bundel betaal je 0,07 euro per stuk (afgerond, in werkelijkheid is het 0,073 euro). Uit onderzoek van Opensignal (2023) blijkt overigens dat KPN met 166,5 Mbps de snelste 5G downloadsnelheid heeft van de drie netwerk-providers (KPN, Odido (voorheen T-Mobile) en Vodafone) in Nederland.

2. Budget Mobiel

Budget Mobiel heeft één Buitenbundeltarief en dat is 0,30 euro per minuut/sms. Wel heb je de mogelijkheid om wanneer je bundel op is, voor 4 euro 200 belminuten/sms bij te kopen.

3. Simyo

Bij Simyo kosten belminuten en sms’jes buiten de bundel 0,31 euro per minuut/sms. Internetverbruik buiten de bundel kost 0,15 euro per MB en wordt afgerekend per kB.

4. Youfone

Bij Youfone geldt een Buitenbundeltarief van 0,30 euro per min/sms, maar voor 5 euro kun je een onbeperkte bundel bijkopen die geldig is tot het einde van de maand. Internetten buiten je bundel kost hier 0,10 euro per MB (per sessie naar boven afgrond op 100 kB).

5. Odido

Bij Odido is het vergeleken met de andere providers bijzonder moeilijk om de Buiten de bundel-kosten te achterhalen. Uiteindelijk lukt het wel, maar het is allesbehalve gemakkelijk. Onbegrijpelijk waarom Odido hier voor kiest.

Bij de Hello-abonnementen betaal je buiten je bundel 0,25 euro per minuut. Heb je een Smart Seconde 50-abonnement dan betaal je voor belminuten en Sms’jes buiten de bundel 0,30 euro per eenheid, bij Smart Seconds 200 is dat 0,15 euro per eenheid. Internetten blijft gratis als je bundel op is, maar het gaat wel minder snel (64 Kbit/s). Wil je dat niet, dan koop je een zogeheten GB-aanvuller (500 MB kost bijvoorbeeld 6 euro).

6. Lebara

De Buiten de bundel-kosten bij Lebara bedragen 0,15 euro per minuut naar mobiele nummers en 0,02 euro naar vaste nummers. Er geldt een starttarief van 0,15 euro. Sms’en buiten je bundel kost 0,15 euro en mobiel internet buiten je bundel kost 0,10 euro per MB.

7. Ben

Bij Ben vind je vrijwel direct een handig tarievenoverzicht, waar alles op staat wat je maar moet weten. Het Buiten de bundel-tarief is ook nog eens heel overzichtelijk: 0,31 euro per minuut of sms, ongeacht je abonnement. Internetten buiten de bundel doe je voor 0,10 euro per MB, maar je kunt ook een extra bundel kopen, bijvoorbeeld 500 MB voor 5 euro.

8. Hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe gooit data, belminuten en sms’jes allemaal op één hoop en dat heeft ook voordelen voor je Buiten de bundel-kosten. Is je bundel op, dan betaal je namelijk 0,01 euro. En dat is dan per minuut, per sms of per MB.

9. Simpel

Bij Simpel was het even zoeken, maar ook hier vonden we een tarievenoverzicht. Je betaalt hier buiten je bundel 0,31 euro per minuut/sms en voor internetten betaal je dan 0,15 euro per MB. Simpel heeft alvast voor je uitgerekend dat met deze tarieven videobellen zo’n 0,51 euro per minuut kost. Wil je 500 MB bijkopen, dan kost je dat hier 4,50 euro.

10. Vodafone

Vodafone heeft ook een redelijk overzichtelijk tarievenoverzicht. Ga je hier je bundel te buiten, dan betaal je 0,25 euro per minuut. Internetten buiten je bundel kost je 2 euro voor 200 MB.

11. 50plus mobiel

Provider 50plus mobiel heeft een heel duidelijk tarievenoverzicht op de website staan. De Buiten de bundel-kosten bedragen daar 0,23 euro per minuut of sms en 0,10 euro per MB. Je kunt er voor kiezen om 200 belminuten en 200 sms’jes bij te kopen voor 3,50 euro. Voor hetzelfde bedrag kun je ook kiezen voor een extra 250 MB.

Buiten de bundel-kosten

Zoals je ziet liggen veel tarieven redelijk dicht bij elkaar, maar ook weer niet allemaal. Ben jij iemand die met enige regelmaat buiten zijn bundel gaat, dan is het best de moeite waard om hier rekening mee te houden. Hollandsnieuwe is dan geen slechte optie! Verder is het een raadsel waarom Odido de Buiten de bundel-tarieven zo diep heeft weggestopt. Dat wekt alleen maar irritatie op.