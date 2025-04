Deze Apple Watches hebben ondersteuning voor watchOS 12 (en deze niet)

Dit jaar is watchOS 12 dé update voor de Apple Watch! Benieuwd of jouw smartwatch straks kan updaten? Deze Apple Watches hebben ondersteuning voor watchOS 12.

watchOS 12

In 2025 is watchOS 12 de belangrijkste update voor de Apple Watch. Met de nieuwe softwareversie komt er weer een reeks nieuwe functies naar de smartwatch. Het is de verwachting dat een gezondheidscoach wordt geïntroduceerd op de iPhone, die ook naar de Apple Watch komt. Deze coach geeft je tips over je gezondheid en over eventuele (fitness)trainingen. Daarnaast zien we waarschijnlijk nieuwe wijzerplaten in watchOS 12.

Dat is niet alles, want Apple werkt mogelijk ook aan een vernieuwd ontwerp voor watchOS 12. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komen elementen van visionOS naar het besturingssysteem voor de Apple Watch. In watchOS 12 zien we daardoor meer transparante kaders, aangepaste buttons en nieuwe symbolen bij de apps. De software op je Apple Watch ziet er later dit jaar dus heel anders uit, mits je smartwatch ondersteuning heeft voor watchOS 12.

Deze Apple Watches krijgen watchOS 12

Bij het uitbrengen van een update vallen regelmatig toestellen af, omdat ze geen ondersteuning meer hebben voor de nieuwe softwareversie. Volgens geruchten is dat dit jaar niet het geval, alle toestellen met watchOS 11 kunnen waarschijnlijk bijwerken naar watchOS 12. Op dit moment hebben de Apple Watch Series 6 en nieuwer ondersteuning voor watchOS 11. Deze generaties kunnen later dit jaar updaten naar watchOS 12. Dat zijn de volgende modellen:

Mogelijk komt Apple Intelligence dit jaar voor het eerst naar watchOS. De nieuwe software is al beschikbaar op de iPhone, iPad en Mac(Book), maar ontbreekt vooralsnog bij de Apple Watch. Daar komt met watchOS 12 waarschijnlijk verandering in, al krijgen niet alle Apple Watches de nieuwe software. Het is de verwachting dat Apple Intelligence alleen beschikbaar is bij de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3. De andere toestellen moeten het zonder Apple Intelligence doen.

Release van watchOS 12

We hoeven niet lang meer te wachten op watchOS 12, want Apple presenteert de update tijdens de jaarlijkse WWDC. De WWDC vindt dit jaar plaats van 9 juni tot en met 13 juni, die week worden de belangrijkste software-updates van 2025 onthuld. Zet maandag 9 juni 2025 dus maar vast in je agenda, want die avond kondigt Apple watchOS 12 aan. De presentatie begint waarschijnlijk om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Later die avond verschijnt de eerste testversie van watchOS 12 voor ontwikkelaars. Pas een aantal maanden later wordt de definitieve update uitgebracht, dat gebeurt in september. Nog even geduld dus, want updates als iOS 19, iPadOS 19 en watchOS 12 worden over twee maanden al aangekondigd.