Apple verklapt per ongeluk compleet nieuw product (en die komt al héél snel)

Het is al een week vol aankondigingen voor Apple, maar het bedrijf heeft per ongeluk nóg een compleet nieuw product verklapt. Om dit toestel gaat het!

Update 4-3-2026: Apple heeft de MacBook Neo officieel aangekondigd! Benieuwd naar de goedkoopste Mac in jaren? Bekijk hier alles over de nieuwe MacBook:

Apple verklapt product

Het is een drukke week voor Apple! Het bedrijf heeft al zes nieuwe producten uitgebracht, waaronder de iPhone 17e en de iPad Air 2026. Verder zagen we nieuwe MacBooks en de Studio Display (XDR). Het is de verwachting dat Apple vandaag met nóg een aankondiging komt, want het bedrijf organiseert om 15.15 uur (Nederlandse tijd) een speciaal evenement. Bij dit event wordt nog een nieuw toestel verwacht.

Het is nu duidelijk welk apparaat Apple op woensdag 4 maart 2026 om 15.15 uur aankondigt, want het toestel is al opgedoken op de website van het bedrijf. Apple heeft de MacBook Neo per ongeluk online gezet bij de aankondiging van de MacBook Air 2026 en de MacBook Pro 2026. Het belangrijkste product van de week is zo al verklapt door Apple, dat wordt de compleet nieuwe MacBook Neo.

MacBook Neo

Op Apple’s eigen website was de MacBook Neo tijdelijk te zien in de lijst met MacBooks van 2026. Apple heeft de laptop vrijwel direct weer verwijderd uit het overzicht, waardoor er geen verdere informatie over de MacBook Neo bekend is. Apple heeft in ieder geval verklapt welk product we vandaag kunnen verwachten, dat wordt het instapmodel van de MacBook. Met de MacBook Neo als naam lijken eerdere geruchten bevestigd.

De geruchten dat Apple aan een goedkopere MacBook werkt gaan al maanden. Het instapmodel draait naar verluidt op de A18 Pro- of de A19 Pro-chip, die we eerder in de iPhone 16 Pro (Max) en de iPhone 17 Pro (Max) zagen. De MacBook Neo wordt daarmee de eerste Mac ooit die op een iPhone-chip draait. Dat heeft verschillende voordelen, zo is de processor energiezuinig en relatief goedkoop om te maken. De accuduur en startprijs worden zo de belangrijkste redenen om voor de MacBook Neo te kiezen.

Release al heel snel

Verder krijgt de MacBook Neo naar verluidt een 12,9-inch scherm, twee usb-c-poorten en ondersteuning voor Wifi 7. Opladen gebeurt met de MagSafe-poort, die eerder juist niet werd verwacht bij de voordelige MacBook. Volgens geruchten verschijnt de MacBook Neo in een reeks opvallende kleuren. Het is de verwachting dat de laptop straks verkrijgbaar is in een gele, blauwe, roze en mogelijk groene uitvoering. Een zilveren variant behoort ook tot de opties.

Het is nog onduidelijk of Apple de definitieve naam van het product heeft verklapt, want het bedrijf gebruikt vaak tijdelijke namen voor nieuwe toestellen. Zo kan de MacBook Neo ook een naam zijn die intern werd gebruikt, in dat geval krijgt de laptop nog een andere benaming. Dat weten we binnenkort zeker, want de voordeligere MacBook verschijnt al op woensdag 4 maart. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!