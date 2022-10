Apple verhoogt prijzen Apple Music, Apple TV Plus en Apple One

Slecht nieuws voor de portemonnee: de prijzen van Apple Music, Apple TV Plus en Apple One gaan omhoog. Voor al deze diensten betaal je straks één of enkele euro’s per maand extra. We zetten de veranderingen voor je op een rij.

Apple Music en andere diensten krijgen hogere prijs

Apple richt zich de laatste jaren steeds meer op diensten als Apple Music, Apple TV Plus en Apple Arcade. Voor een vast bedrag per maand heb je onbeperkt toegang tot de hele collectie muziek, films en series of games. Met Apple One combineer je deze diensten en krijg je bovendien iCloud Plus met 50GB gratis opslagruimte. Als je een gezinsabonnement neemt is dat 200GB.

iPhones, Macs en iPads zijn de laatste tijd al een stuk duurder geworden. Helaas gaat ook de prijs van Apple Music en enkele andere abonnementen nu omhoog. Dit zijn de nieuwe tarieven.

Apple Music

Individuele gebruikers: 10,99 euro per maand (voorheen 9,99 euro)

(voorheen 9,99 euro) Gezinnen tot zes gebruikers: 16,99 euro per maand (voorheen 14,99 euro)

(voorheen 14,99 euro) Studenten: 5,99 euro per maand (voorheen 4,99 euro)

Apple TV Plus

6,99 euro per maand (voorheen 4,99 euro)

Apple One

Individuele gebruikers: 16,95 euro per maand (voorheen 14,95 euro)

(voorheen 14,95 euro) Gezinnen tot zes gebruikers: 22,95 euro per maand (voorheen 19,95 euro)

Heb je één van deze abonnementen? Dan krijg je binnenkort een mail van Apple over de nieuwe prijs. Die gaat in bij de volgende facturatie, tenzij je opzegt. Nieuwe gebruikers betalen direct het hogere tarief.

Aan de prijs van Apple Arcade verandert vooralsnog niets. Daar betaal je nog steeds 4,99 euro per maand voor. Er is bovendien een gratis proefperiode van een maand beschikbaar.

Waarom Apple de prijzen verhoogt

iPhones en Macs worden in Nederland vooral duurder vanwege de inflatie. Dat ligt bij deze diensten iets anders. Volgens Apple gaat de prijs van Music omhoog vanwege gestegen licentiekosten. Artiesten zouden meer gaan verdienen voor het streamen van hun muziek.

Apple TV Plus lanceerde voor 4,99 euro per maand toen er slechts enkele series en films op stonden. Apple zegt de prijs te verhogen omdat de dienst inmiddels veel meer content aanbiedt.

