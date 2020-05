Apple en Google hebben alle twee hun eigen streaming-apparaten voor televisies, Apple TV en Chromecast. Wat zijn nou eigenlijk de grootste verschillen tussen deze twee?



Apple TV en Chromecast verschillen

Apple en Google bieden ondertussen al jarenlang streaming-apparaten aan welke totaal verschillen van elkaar. Beide apparaten zijn erg populair en komen met hun eigen voor- en nadelen. Hier zie je de grootste verschillen tussen Apple TV en Google Chromecast.

Hoe werken ze?

Apple TV is een klein apparaatje dat je op je televisie aansluit met een hdmi-kabel. Hiermee verander je een normale tv zonder app-mogelijkheden in een smart tv. Het apparaat biedt een overzichtelijke gebruikersomgeving waarin apps worden weergegeven. Je moet hiervoor wel eerst je Apple TV verbinden met internet via wifi of een netwerkkabel.

Google Chromecast benadert streamen via je tv op een heel andere manier. Chromecast bevat namelijk geen interface en werkt volledig via je telefoon. Deze kleine dongle sluit je eveneens aan met een hdmi kabel. Bij het instellen verbindt je het apparaatje met wifi. Wil je liever een netwerkkabel gebruiken, dan moet je hiervoor een speciale adapter kopen.

Hoe bestuur je ze?

Bij Apple TV krijg je een bijbehorende afstandsbediening. Deze is uitgerust met een touchpad om te navigeren door de gebruikersomgeving. Er bevindt zich ook een Siri-knop op de afstandsbediening. Hiermee kun je onder andere films starten met een spraakopdracht.

Daarnaast kan je het apparaat ook besturen met de Apple TV Remote-functie op iPhones en iPads. Deze optie is niet mogelijk voor Android-apparaten. Je hebt ook de optie om content te streamen vanaf Apple-producten met AirPlay.

Chromecast bestuur je volledig met je telefoon of computer. Als je bijvoorbeeld een YouTube-video wilt bekijken op je televisie, open je deze eerst op je smartphone. Vervolgens zie je in de hoek van de video een Chromecast-icoontje verschijnen. Klik hierop en selecteer jouw Chromecast om de video af te spelen op je tv. Chromecast werkt tevens volledig samen met Apple-producten.

Je kan ook media starten door middel van spraakbesturing via Google Assistent. Hiervoor moet je het apparaat wel eerst verbinden met een slim display of een slimme speaker van Google. Zo kun je met bijvoorbeeld een Google Home Mini spraakopdrachten geven om YouTube-video’s af te spelen op je Chromecast.

Wat is het aanbod?

Op Apple TV download je veel apps die ook beschikbaar zijn voor iOS. Hieronder vallen dus de meeste bekenede streamingdiensten. Je kan daarbij ook games installeren om te spelen via je televisie. Het voordeel aan downloadbare apps is dat deze snel reageren en direct openen als je erop klikt.



Uitvoeringen en prijzen

Ook voor Chromecast zijn verreweg de meeste streamingdiensten beschikbaar. Hiervoor moeten app-ontwikkelaars wel eerst Chromecast-ondersteuning toevoegen. Het kan daarom voorkomen dat een nieuwe streamingdienst eerder verschijnt op Apple TV. Voor gamers is er Google Stadia . Hiermee stream je games op alle apparaten met de Chrome-browser. Deze kan je vervolgens op je tv weergeven via je Chromecast.

Apple heeft momenteel twee verschillende Apple TV-modellen. De Apple TV HD kost 159 euro en biedt maximaal een Full HD-resolutie. Daarbij heeft hij 32GB aan opslagruimte.

Daarnaast is er de Apple TV 4K die vanaf 199 euro wordt verkocht. Bij deze versie heb je 32GB aan opslagruimte en kijk je in 4K-resolutie (als de app dit ondersteunt). Wil je liever 64GB, dan betaal je 219 euro. Lees onze Apple TV 4K review als je meer wilt weten.

De Chromecast is een stuk goedkoper met een prijs van 39 euro voor de reguliere versie die Full HD ondersteunt. Verder is er ook de Chromecast Ultra die 4K-resolutie biedt voor 79 euro.

