Opinie: Apple helpt haar privacy-imago zelf om zeep

Privacy is voor Apple een verdienmodel. Het bedrijf doet er echter alles aan om zijn privacybewuste imago in rap tempo de grond in te boren, betoogt iPhoned-redacteur Michel.

Lees verder na de advertentie.

Hoe Apple haar privacy-imago om zeep helpt

“Privacy. That’s iPhone.” De nieuwste reclame van Apple is zó ongelukkig getimed dat het ergens wel komisch is. Het fundament onder deze advertentie zakte afgelopen weken namelijk compleet weg. Niet vanwege een enorm datalek, maar omdat Apple een omstreden functie uitbrengt.

Later dit jaar gaat het bedrijf op grote schaal de iCloud-opslag van gebruikers doorzoeken, waar je bijvoorbeeld foto’s en video’s in kunt bewaren. Het doelwit van de ‘speurhonden’? Kinderporno. Eerst rolt de functie naar Amerikanen uit en andere landen volgen mogelijk later. Ieder weldenkend mens is natuurlijk tegen de verspreiding van zulk gruwelijk materiaal, maar de manier waarop Apple dit aanpakt verdient allesbehalve de schoonheidsprijs.

Bovenal is het een opmerkelijke ommezwaai in de gebruikelijke gang van zaken. Het bedrijf klopt zichzelf namelijk regelmatig op de borst als het om privacy gaat. Iedere persconferentie wordt aandacht aan privacy besteed en men zegt regelmatig dat de iPhone hun product is, en niet jouw data.

Het meest sprekende voorbeeld van het ‘Apple privacy-imago’ stamt uit 2016. Toen kwam het bedrijf overhoop te liggen met de Amerikaanse FBI omdat het weigerde de telefoon van een terrorist te ontgrendelen. Dit druiste immers tegen de voorwaarden van Apple in: Privacy. That’s iPhone. Uiteindelijk stapte de FBI naar de rechter, maar het bedrijf hield voet bij stuk en werd in het gelijk gesteld.

Lees ook: Stappenplan: Zo bescherm je jouw privacy op een iPhone extra goed

Apple in de verdediging

Tegenwoordig staan de zaken er heel anders voor. Het zorgvuldig opgebouwde privacy-imago heeft een flinke deuk gekregen door onzorgvuldig handelen, zo vindt ook Apple zelf. Topman Craig Federighi ging door het stof en zei dat het bedrijf beter had moeten communiceren over de precieze werking van de nieuwe functie.

Hij moest ook wel, want de kritiek was niet mals. Apple-medewerkers verzamelden zich in ongekend hoog tempo om zich uit te spreken tegen de geplande functie.

Ook de buitenwacht was not impressed, en dat is een understatement. Een coalitie van wetenschappers, privacy-experts, consumenten en burgerrechtenbewegingen vragen Apple in een open brief om de plannen terug te draaien.

Zij vrezen dat de functie spionagegedrag faciliteert. Omdat het scannen van iCloud-bestanden automatisch en op de achtergrond gebeurt (de gebruiker merkt dus niets) wordt er als het ware een achterdeur in het besturingssysteem gebouwd.

Deze kan niet alleen voor goede zaken gebruikt worden, zoals het bestrijden van kindermisbruik, maar ook voor slechte zaken. Voormalig inlichtingenmedewerker en bekend klokkenluider Edward Snowden vindt bijvoorbeeld dat Apple hiermee “een wereldwijde massasurveillance” uitrolt.

Volop risico’s

De mogelijke implicaties van de automatische iCloud-fotoscanner zijn niet mals. Wat doet Apple bijvoorbeeld als autoritaire regimes de techniek gaan gebruiken om journalisten, activisten en andere ‘onwelwillige’ stemmen op te speuren?

Hierin schuilt dan ook direct hét pijnpunt van de nieuwe maatregel. Niemand, buiten de top van Apple om, weet precies hoe de techniek werkt. We moeten het bedrijf daarom maar op hun woord geloven dat alles in goede banen wordt geleid.

Apple geeft bijvoorbeeld aan nooit mee te werken aan verzoeken van autoritaire regimes om data over te dragen, of de techniek voor verkeerde doeleinden te gebruiken. Ook hamert de fabrikant erop dat mogelijke beelden van kinderporno altijd eerst door menselijke medewerkers worden bekeken, voordat de autoriteiten ingeschakeld worden.

Het jammerlijke aan al deze uitspraken is dat niemand het kan controleren. Hoe kunnen journalisten en andere waakhonden de legitimiteit van deze massasurveillance onderzoeken? Weten we zeker dat Apple niet zwicht onder de druk van autoritaire regering? Het antwoord op beide vragen is simpel: niet.

Ook interessant: Deze iPhone-apps zijn het schadelijkst voor je privacy

Apple gooit eigen glazen in

De crux van deze privacymaatregel, en vrijwel alles dat met privacy te maken heeft, is dat je het belang ervan pas realiseert wanneer het misgaat. Pas zodra het eerste datalek naar buiten komt en gevoelige informatie in verkeerde handen terechtkomt, weten we hoe (on)veilig het werkt.

Bovenal heeft Apple hiermee een deuk geslagen in zijn eigen privacybeleid. Het komt er namelijk op neer dat het bedrijf alle iCloud-bestanden gaat scannen, dus ook mogelijk intieme kiekjes en video’s. We nemen aan dat de motieven van het bedrijf te goeder trouw zijn, maar andermans foto’s op grote schaal bekijken is allesbehalve privacy.

Als Apple écht om privacy zou geven was de achterdeur er nooit gekomen. Dan zou het bedrijf er namelijk alles aan doen om data van gebruikers te beschermen, in plaats van verzamelen. Je kunt er immers bijna de klok op gelijk zetten dat het ooit misgaat.

Meer opinies lezen: