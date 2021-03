De langverwachte Apple-headset krijgt vijftien camera’s, allerlei slimme toepassingen en komt volgend jaar uit. Dat denkt Ming-Chi Kuo, een doorgaans betrouwbare bron.

‘Apple-headset heeft 15 camera’s’

Hij claimt dat acht van de vijftien modules zijn bedoeld voor augmented reality (AR). Zes modules zou je gaan gebruiken voor nieuwe, “innovatieve” manieren van biometrie. Helaas maakt Kuo niet bekend wat hiermee precies wordt bedoeld. Wel geeft hij aan dat de Apple-headset één module krijgt om continu de omgeving van de drager te scannen.

Dat het bedrijf uit Cupertino voor zoveel camera’s zou kiezen is opmerkelijk. Concurrerende headsets hebben met gemiddeld drie tot vijf camera’s een stuk minder modules aan boord. Bovendien staat Apple bekend als een bedrijf dat liever inzet op kwaliteit, dan kwantiteit.

Design en prijs

Verder geeft Kuo aan dat de Apple-headset eruit gaat zien als een helm met schermen van micro-led. De ‘skibril’ zou beschikken over allerlei slimme toepassingen, waaronder augmented en virtual reality. Bij augmented reality wordt de werkelijkheid gebruikt door er een laagje bij op te doen, terwijl virtual reality zich helemaal ‘in’ de headset afspeelt.

Schets van de Apple-headset

Tot slot geeft de Apple-insider aan dat de headset volgend jaar op de markt komt voor een adviesprijs van rond de 1000 dollar. Hiernaast denkt Kuo dat de iPhone-maker sleutelt aan een apparaat in de vorm van een meer traditionele bril. De zogeheten Apple Glass zou pas rond 2025 beschikbaar zijn.

Sneren van Facebook

Facebook is niet onder de indruk van Apples plannen. Directeur Mark Zuckerberg schoof afgelopen week aan bij de Information 411 Podcast en haalde daarin diverse malen uit naar het bedrijf uit Cupertino, zonder Apple overigens bij naam te noemen.

De Facebook-baas noemde het onder meer “beperkend” om zo afhankelijk te zijn van grote techbedrijven als Apple en Google. Ook gaf Zuckerberg aan dat hij denkt dat concurrerende bedrijven teveel geld voor hun headsets gaan vragen.

Apple en Facebook zijn al langer op oorlogspad. De iPhone-maker is van mening dat de macht van Facebook via de overheid aan banden te leggen. Dat schoot Zuckerberg in het verkeerde keelgat en hij riep zijn personeel op om Apple “pijn te doen”. Wil je meer weten over de opborrelende vete? Lees dan onderstaand artikel.

