iPadOS 26.5 brengt veel nieuwe functies naar je iPad – dit is wanneer

Apple heeft de tweede versie van de aankomende update voor iPadOS 26.5 ter beschikking gesteld aan openbare bètatesters – dit kun je verwachten.

iPadOS 26.5 brengt veel nieuwe functies naar je iPad

iPadOS 26.5 komt binnenkort naar je iPad, want Apple heeft de tweede publieke versie voor bètatesters uitgebracht. Dat betekent dat de uiteindelijke versie niet lang meer op zich laat wachten. Iedereen die zich via Apple heeft aangemeld als bètatester kan de update nu downloaden via ‘Software-update’ in de Instellingen van de iPad.

In de eerste versie zagen we al dat iPadOS 26.5 onder meer een nieuwe functie in de app Kaarten toevoegt. Deze functie heeft de naam ‘Voorgestelde plaatsen’ (Suggested places) en dient voor aanbevelingen van bezienswaardigheden in de buurt. Apple bereidt zich ook voor om gepersonaliseerde advertenties in Kaarten te gaan tonen. Dat lijkt vooralsnog alleen het geval te zijn in de Verenigde Staten en Canada, maar de rest van de wereld volgt waarschijnlijk al snel.

In de nieuwe tweede versie test Apple onder meer opnieuw end-to-end-versleuteling voor RCS-berichten tussen iPhone- en Android-gebruikers. Daarmee kun je tekstberichten, foto’s en video’s delen via de Berichten-app, zonder dat je daar een app zoals WhatsApp voor nodig hebt. Ook zijn er functies voor koppelen via nabijheid, en het doorsturen van meldingen en Live Activiteiten voor wearables (zoals smartwatches) van derden in de EU.

Wanneer verschijnt iPadOS 26.5?

We verwachten de uiteindelijke versie van iPadOS 26.5 ongeveer binnen een maand. Als we kijken wanneer iPadOS 18.5 verscheen, dan zien we dat dit op maandag 12 mei 2025 was, kort voor de WWDC op 9 juni. Trekken we dit door naar dit jaar, dan zou het kunnen dat Apple de update bijvoorbeeld uitbrengt op maandag 11 mei 2026. Dat komt ook overeen met de WWDC, die dit jaar op maandag 8 juni begint.

Tijdens de WWDC onthult Apple de allernieuwste versie van iPadOS en dat is iPadOS 27. Ook iOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27 worden dan onthuld. De uiteindelijke software-versies komen dan waarschijnlijk in september van dit jaar beschikbaar voor het grote publiek.