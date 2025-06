Apple stopt met het Dynamic Island (bij deze nieuwe iPhone)

Apple introduceerde het Dynamic Island in 2022, maar neemt sneller dan verwacht weer afscheid van de feature. Bij deze iPhone verdwijnt het Dynamic Island!

Apple introduceert Dynamic Island

Het is nog niet zo lang geleden dat Apple het Dynamic Island introduceerde. Bij de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max zagen we de feature voor het eerst, die toestellen verschenen in 2022. Vervolgens nam zowel de iPhone 15- als de iPhone 16-serie het Dynamic Island over. Het is de verwachting dat het Dynamic Island ook bij de iPhone 17 terugkeert, maar dit wordt mogelijk één van de laatste toestellen met de zwarte balk.

Het is al langer bekend dat Apple werkt aan een manier om de camera en Face ID-sensor onder het scherm te verbergen. Deze zijn nu nog verstopt in het Dynamic Island, maar moeten uiteindelijk niet meer zichtbaar zijn op het display. Volgens nieuwe geruchten kunnen we deze verandering bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max voor het eerst verwachten. Dit worden naar verluidt de eerste iPhones zonder notch of Dynamic Island.

Your first real-life look at iPhone 18 Pro!

The punch hole moves to top left according to @theinformation.#iPhone18Pro #iPhone https://t.co/VsuKf4NZtC pic.twitter.com/o4BHNOZrvR — Filip Vabroušek 🥽 (@filipvabrousek) May 4, 2025

iPhone 18 Pro (Max)

Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max neemt Apple waarschijnlijk afscheid van het Dynamic Island. In plaats daarvan krijgen de toestellen een kleine zwarte inkeping in de hoek van het scherm. Daar wordt de frontcamera geplaatst, die bij de iPhone 18 Pro (Max) nog niet volledig onder het scherm verdwijnt. Dat gebeurt bij de Face ID-sensor wel, waarmee het Dynamic Island overbodig wordt bij de iPhone 18 Pro (Max).

Volgens Wayne Ma van The Information wordt het Dynamic Island bij de iPhone 18 Pro (Max) vervangen door een kleine zwarte stip op het scherm. Deze inkeping vinden we niet terug op dezelfde plek als het Dynamic Island. Apple kiest er volgens Ma voor om deze zwarte stip in de linkerhoek van het display te plaatsen. Dat zou een groot voordeel zijn, want je houdt daardoor meer ruimte over op de rest van het scherm.

Kleine Dynamic Island

In hoeverre Apple bij de iPhone 18 Pro (Max) daadwerkelijk afscheid neemt van het Dynamic Island blijft nog afwachten. Ross Young, expert op het gebied van displays, beweert namelijk dat deze toestellen wel een Dynamic Island krijgen. De feature wordt volgens hem een slag kleiner, maar verdwijnt nog niet helemaal. Dit sluit aan bij eerdere uitspraken van Mark Gurman, die eveneens verwacht dat het Dynamic Island eerst compacter wordt.

Het is in ieder geval duidelijk dat Apple langzaam naar het afscheid van het Dynamic Island toewerkt. Mogelijk worden de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max de eerste toestellen, waarbij de voorkant vrijwel geheel uit scherm bestaat. Het lijkt zeker dat het Dynamic Island bij deze iPhones kleiner wordt, al blijft het de vraag hoe klein dat uiteindelijk is.