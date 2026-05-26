Deze nieuwe functies krijgt je Apple Watch er straks bij in watchOS 27

Apple onthult watchOS 27 tijdens de WWDC 2026-keynote op maandag 8 juni en dit zijn alle nieuwe functies die we op dit moment verwachten.

Deze nieuwe functies krijgt je Apple Watch in watchOS 27

De eerste bètaversie voor ontwikkelaars van watchOS 27 is waarschijnlijk direct na de keynote al beschikbaar en een openbare bètaversie volgt doorgaans in juli. De update zou in september voor alle gebruikers met een compatibele Apple Watch beschikbaar moeten komen. Hieronder zetten we de geruchten over watchOS 27 tot nog toe voor je op een rij.

Verbeterde hartslagmeting

In zijn nieuwste nieuwsbrief ‘Power On‘ meldde Mark Gurman van Bloomberg dat watchOS 27 verbeteringen op het gebied van hartslagmeting zal bevatten. Hij ging er alleen niet verder op in.

Nieuwe Modulaire wijzerplaten

Volgens Gurman krijgt watchOS 27 nieuwe wijzerplaten, waaronder een variant van de ‘Modulair Ultra’-wijzerplaat, die momenteel exclusief is voor de Apple Watch Ultra.

Nieuwe Apple Intelligence-features

In watchOS 27 zijn de volgende Apple Intelligence-functies beschikbaar op een Apple Watch wanneer deze is gekoppeld aan een iPhone 15 Pro of nieuwer:

Workout Buddy

Live Vertalingen in de Berichten-app

Meldingen samenvatten

Toen Apple de data voor WWDC 2026 bekendmaakte, beloofde het bedrijf AI-verbeteringen op alle platforms te introduceren. Het ligt voor de hand dat watchOS 27 een aantal extra Apple Intelligence-functies bevat, die door de iPhone worden aangestuurd.

Nieuwe satellietfuncties

De Apple Watch Ultra 3 beschikt over een ingebouwde satellietverbinding, waardoor je functies als SOS-noodmelding, Zoek mijn en Berichten via satelliet kunt gebruiken zonder dat je daarvoor een iPhone nodig hebt. iOS 27 zou naar verluidt tot vijf nieuwe satellietfuncties bevatten en de volgende twee worden waarschijnlijk ook in watchOS 27 opgenomen:

Apple Kaarten via satelliet

Foto’s-ondersteuning voor Berichten via satelliet

Amazon heeft vorige maand plannen bekendgemaakt dat het Globalstar wil overnemen. Dat is het satellietbedrijf dat de satellietfuncties van Apple op de iPhone 14 en nieuwere modellen en de Apple Watch Ultra 3 mogelijk maakt. Daarnaast heeft Amazon bekendgemaakt dat het een overeenkomst heeft gesloten met Apple om satellietvebinding te leveren voor huidige en toekomstige functies van de iPhone en Apple Watch.

Focus op stabiliteit

Volgens Gurman richt Apple zich bij watchOS 27 vooral op stabiliteit, prestaties en kleine verbeteringen, en dus niet op grote nieuwe functies en mogelijkheden. Dit wijst erop dat de update waarschijnlijk veel bugfixes zal bevatten.