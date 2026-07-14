Apple Intelligence (te) misleidend: Apple betaalt gebruikers 250 miljoen dollar

Apple heeft besloten om gebruikers in totaal 250 miljoen dollar te betalen, na een rechtszaak over misleidende reclame rondom Apple Intelligence. Dit moet je weten over de rechtszaak.

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Apple Intelligence misleidend

Apple gaat miljoenen gebruikers een compensatie betalen! In de Verenigde Staten is een rechtszaak tegen Apple aangespannen, nadat de marketing rondom Apple Intelligence mogelijk misleidend was. Apple kondigde de nieuwe techniek aan in 2024 als onderdeel van iOS 18. Alle nieuwe functies werden vervolgens gepromoot als een belangrijk onderdeel van de iPhone 16-serie, maar Apple Intelligence kwam pas veel later beschikbaar voor alle gebruikers.

Dat geldt in het bijzonder voor de vernieuwde versie van Siri, die nu nog steeds niet te gebruiken is. Toch heeft Apple bij een aantal advertenties aangegeven dat de nieuwe generatie van Siri al beschikbaar was, dat tot een rechtszaak in de Verenigde Staten heeft geleid. Die rechtszaak is nu geëindigd in een schikking, waarbij Apple in totaal 250 miljoen dollar (omgerekend 131,5 miljoen euro) betaalt aan gebruikers die in aanmerking komen voor de schadevergoeding.

Maximaal 95 dollar

Amerikaanse gebruikers die tussen 10 juni 2024 en 29 maart 2025 een nieuwe iPhone hebben gekocht kunnen rekenen op een schadevergoeding van Apple. Zij moeten een iPhone met ondersteuning voor Apple Intelligence hebben gekocht in die periode. Dat betekent dat ze een iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max in huis moeten hebben gehaald in 2024 of 2025.

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Gebruikers met één van die toestellen krijgen 25 dollar tot 95 dollar als schadevergoeding van Apple. Omgerekend is dat maximaal 83 euro per persoon, afhankelijk van hoeveel gebruikers zich aanmelden voor de schadeclaim. In totaal zijn er in die periode 36 miljoen toestellen verkocht, waarmee Amerikaanse gebruikers recht hebben op een schadevergoeding. Het is afwachten hoeveel gebruikers zich uiteindelijk aanmelden voor deze vergoeding, afhankelijk daarvan wordt het bedrag per persoon vastgesteld.

Niet voor Europese gebruikers

Europese gebruikers merken helaas weinig van deze schikking, omdat het gaat om een rechtszaak in de Verenigde Staten. Alleen Amerikaanse gebruikers hebben recht op een schadevergoeding. In Europa krijgen gebruikers geen vergoeding, ook niet als ze in dezelfde periode een iPhone 15 Pro (Max) of iPhone 16-model hebben aangeschaft. De kans is klein dat er in Europa uiteindelijk een soortgelijke schadevergoeding voor gebruikers komt.

Europese gebruikers krijgen dus geen compensatie van Apple, terwijl ze de vernieuwde versie van Siri nog steeds niet kunnen gebruiken. Siri AI is onderdeel van iOS 27, maar komt door Europese regelgeving hier pas later beschikbaar. Het is nog niet bekend wanneer Siri AI in Nederland en België naar de iPhone en iPad komt. Wil je niks missen over de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!