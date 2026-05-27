Zoek je een laptop voor school of studie? Dan is de MacBook Neo precies wat je nodig hebt tijdens je colleges, voor je huiswerk én om te relaxen.

Ga je studeren? Dan is deze laptop de beste keuze

Een nieuwe studie betekent vaak een nieuwe laptop. En dan begint ook meteen de zoektocht. Ga je voor een Windows-laptop, een Chromebook of toch een Mac? Vooral één model uit dit rijtje is erg interessant, de MacBook Neo. De MacBook Neo is de goedkoopste laptop die Apple ooit heeft uitgebracht en is speciaal bedacht voor scholieren die net gaan studeren en gebruikers die vooral een snelle en eenvoudige laptop zoeken.

De laptop is licht, dun en makkelijk om mee te nemen naar college, de bibliotheek of in de trein. Handig als je de hele dag met een rugzak moet lopen en liever niet teveel zware spullen bij je hebt. Daarnaast komt hij in vier leuke kleuren: zilver, blos, citrus, en indigo. En misschien wel het belangrijkste voordeel van deze Mac is de prijs. De MacBook Neo begint bij 699 euro en is voor studenten zelfs nog goedkoper verkrijgbaar.

Prima batterijduur…

Wat ook opvalt is de batterijduur. Apple zegt dat de MacBook Neo tot zestien uur meegaat op één acculading (video streamen) en tot 11 uur draadloos internetten. Dat betekent dat je meestal zonder oplader de hele schooldag door kunt komen met deze laptop en hem dan ’s avonds ook nog even kunt gebruiken om te studeren.

… en goede prestaties

Ook de prestaties zijn opvallend goed voor deze prijsklasse. De MacBook Neo draait namelijk op de A18 Pro-chip, dezelfde chip die eerder in de iPhone 16 Pro zat. Daardoor voelt de laptop snel aan bij dagelijkse taken zoals internetten, verslagen typen, videobellen en het maken van presentaties. Zelfs fotobewerking en 4K-video’s bewerken moet prima lukken op de MacBook Neo.

Daarnaast werkt een MacBook voor veel studenten gewoon prettig samen met andere Apple-apparaten. Heb je al een iPhone of AirPods, dan voelt alles direct vertrouwd. Je kunt makkelijk bestanden delen, berichten beantwoorden vanaf je laptop en snel schakelen tussen je apparaten.

Deze functies ga je (niet) missen

Natuurlijk heeft Apple ook wat keuzes moeten maken om de prijs laag te houden. Zo ontbreken sommige luxe functies van duurdere MacBooks, zoals MagSafe en extra snelle Thunderbolt-poorten.

Toch zullen de meeste studenten daar in de praktijk weinig van merken. Voor het studeren, streamen, internetten en dagelijks gebruik is de MacBook Neo eigenlijk dé laptop die alles heeft wat je nodig hebt!

Tot wel 836 euro korting op jouw nieuwe MacBook

Als je toe bent aan een nieuwe MacBook Neo, kun je je oude MacBook op meerdere plekken inruilen om zo direct korting te krijgen op je nieuwe aankoop. Dit maakt de overstap niet alleen makkelijker, maar ook een stuk voordeliger. Afhankelijk van waar je je device inlevert, kan het voordeel flink verschillen.

Bij Coolblue kan de inruilkorting oplopen tot 450 euro, terwijl je bij MediaMarkt zelfs tot 836 euro terug kunt krijgen. Ook via Trade in kun je profiteren van een mooie korting die kan oplopen tot 535 euro. Door je oude MacBook in te ruilen, krijgt je apparaat dus nog een tweede leven én bespaar je tegelijkertijd op de aanschaf van een nieuw model.