MacBook Air 2025 vs MacBook Pro 2025: welke past beter bij jou?

Maurice Snijders
Maurice Snijders
11 december 2025, 16:56
4 min leestijd
Ben je van plan om een nieuwe MacBook te kopen maar twijfel je tussen de Air 2025 en de Pro 2025? Deze vergelijking helpt je met kiezen!

Inhoud

Behuizing Scherm Camera Prestaties Batterij Voor- en nadelen Conclusie

MacBook Air 2025 vs MacBook Pro 2025

De MacBook Air 2025 en de MacBook Pro 2025 zijn de beste MacBooks die je momenteel kunt kopen. De Pro is met een bedrag van € 1.699,- een flink stuk duurder dan de Air (13-inch: € 949,- en 15-inch: € 1.129,-). De vraag rijst dus of die meerprijs voor jou de moeite waard is. Daarom leggen we beide MacBooks naast elkaar.

MacBook Air (13 inch)MacBook Air (15 inch)MacBook Pro
13,6 inch Liquid Retina-display15,3 inch Liquid Retina-display14,2 inch Liquid Retina XDR-display
M4-chipM4-chipM5-chip
256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslagruimte256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslagruimte512 GB, 1 TB, 2 TB of 4 TB opslagruimte
16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen
Tot 18 uur batterijduurTot 18 uur batterijduurTot 24 uur batterijduur
Hemelsblauw, Zilver, Sterrenlicht, MiddernachtHemelsblauw, Zilver, Sterrenlicht, MiddernachtSpacezwart, Zilver
€ 949,-€ 1.129,-€ 1.699,-

MacBook Air 2025 pro

Behuizing

Zoals de naam al doet vermoeden, is de behuizing van de MacBook Air 2025 dunner en lichter dan die van de MacBook Pro 2025. De 13-inch versie van de Air meet 30,41×21,5×1,13 cm en weegt 1,24 kg. Bij de 15-inch versie is dit 34,04×23,76×1,15 cm en 1,51 kg, en bij de MacBook Pro 31,26×22,12×1,55 cm en 1,55 kg. De 13-inch MacBook Air is dus veruit het kleinst en het lichtst, de MacBook Pro is het dikst en het zwaarst. Dit is waarschijnlijk van belang als je je MacBook vaak wilt meenemen.

Verder heeft de Air 2 USB C-poorten en de Pro 3. De Pro heeft daarnaast ook nog een hdmi-poort en een kaartslot (SDXC). Alle MacBooks zijn voorzien van een knop met Touch ID.

Scherm

Om te beginnen is er natuurlijk een verschil in grootte, wat zorgt voor verschillende schermresoluties. De 13-inch Air heeft resolutie van 2560 x 1664 pixels, de 15-inch Air komt op 2880 x 1864 pixels en de 14-inch Pro op 3024 x 1964 pixels.

Verder heeft de Air een Liquid Retina-scherm en de Pro een Liquid Retina XDR-scherm. Liquid Retina is een verbeterde schermtechniek voor lcd-schermen, met een breed kleurbereik en realistische kleuren. Liquid Retina XDR is een Retina-scherm met mini-led technologie. Dit display biedt veel van dezelfde voordelen als oled, waaronder diepe zwarttinten en hoge contrasten. De maximale helderheid van de Air bedraagt ook 500 nits, die van de Pro komt op 1000 nits.

MacBook Air 2025 pro

Camera

Dit is een onderdeel wat bij een MacBook niet bijzonder belangrijk is en dat op deze MacBooks ook niet verschilt. Alle versies hebben een 12MP Center Stage-camera die prima geschikt is voor videogesprekken.

Prestaties

Hier zien we dan wel weer grotere verschillen. De Air is dankzij de M4-chip zonder meer een krachtige laptop. De Pro is echter superieur vanwege de M5-chip die erin zit. Bij beide MaBooks kun je vervolgens kiezen voor 16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen. Hierdoor zijn beide MacBooks heel geschikt voor alledaags gebruik. Ben je van plan om bijvoorbeeld veel videobewerking te doen, dan heeft de Pro met veel werkgeheugen duidelijk de voorkeur.

Batterij

Ook hier zien we wel een verschil, al scoren beide MacBooks goed genoeg om er een dag mee op pad te gaan. De Air heeft namelijk een batterijduur tot 18 uur, wat voor de meeste mensen meer dan ruim voldoende is. De Pro gaat daar met een batterijduur tot 24 uur ruimschoots overheen. Dat kan heel handig zijn, maar over het algemeen is het meer dan je nodig hebt.

Voordelen MacBook Air 2025

  • Goedkoper
  • 13-inch versie is kleiner en lichter
  • Ruim voldoende prestaties voor de meeste mensen

Nadelen MacBook Air 2025

  • Minder snelle processor
  • Scherm is iets minder goed
  • Batterijduur is korter

Voordelen MacBook Pro 2025

  • Snellere processor
  • Beter scherm
  • Langere batterijduur

Nadelen MacBook Pro 2025

  • (Veel) duurder
  • Dikker en zwaarder
  • Je betaalt voor prestaties die veel mensen niet nodig hebben
MacBook Air 2025 pro

Conclusie: MacBook Air 2025 vs MacBook Pro 2025

Zowel de MacBook Air 2025 (beide versies) als de MacBook Pro 2025 zijn snelle, krachtige laptops waar je een hele tijd mee vooruit kunt. Voor huis-tuin-en-keukengebruik kun je geen slechte keuze maken en is het een goed idee om vooral naar de prijs te kijken. Ga je voor de Air, dan is het alleen nog heel persoonlijk welk formaat beter bij je past. Hier speelt waarschijnlijk mee in hoeverre je de laptop vaak met je mee moet nemen. Ben je van plan om veel zware taken zoals videobewerking te gaan uitvoeren, dan kun je al snel beter voor de Pro kiezen. En dan het liefst met wat extra werkgeheugen!

