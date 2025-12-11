MacBook Air 2025 vs MacBook Pro 2025: welke past beter bij jou?

Ben je van plan om een nieuwe MacBook te kopen maar twijfel je tussen de Air 2025 en de Pro 2025? Deze vergelijking helpt je met kiezen!

MacBook Air 2025 vs MacBook Pro 2025

De MacBook Air 2025 en de MacBook Pro 2025 zijn de beste MacBooks die je momenteel kunt kopen. De Pro is met een bedrag van € 1.699,- een flink stuk duurder dan de Air (13-inch: € 949,- en 15-inch: € 1.129,-). De vraag rijst dus of die meerprijs voor jou de moeite waard is. Daarom leggen we beide MacBooks naast elkaar.

MacBook Air (13 inch) MacBook Air (15 inch) MacBook Pro 13,6 inch Liquid Retina-display 15,3 inch Liquid Retina-display 14,2 inch Liquid Retina XDR-display M4-chip M4-chip M5-chip 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslagruimte 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslagruimte 512 GB, 1 TB, 2 TB of 4 TB opslagruimte 16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen 16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen 16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen Tot 18 uur batterijduur Tot 18 uur batterijduur Tot 24 uur batterijduur Hemelsblauw, Zilver, Sterrenlicht, Middernacht Hemelsblauw, Zilver, Sterrenlicht, Middernacht Spacezwart, Zilver € 949,- € 1.129,- € 1.699,-

Behuizing

Zoals de naam al doet vermoeden, is de behuizing van de MacBook Air 2025 dunner en lichter dan die van de MacBook Pro 2025. De 13-inch versie van de Air meet 30,41×21,5×1,13 cm en weegt 1,24 kg. Bij de 15-inch versie is dit 34,04×23,76×1,15 cm en 1,51 kg, en bij de MacBook Pro 31,26×22,12×1,55 cm en 1,55 kg. De 13-inch MacBook Air is dus veruit het kleinst en het lichtst, de MacBook Pro is het dikst en het zwaarst. Dit is waarschijnlijk van belang als je je MacBook vaak wilt meenemen.

Verder heeft de Air 2 USB C-poorten en de Pro 3. De Pro heeft daarnaast ook nog een hdmi-poort en een kaartslot (SDXC). Alle MacBooks zijn voorzien van een knop met Touch ID.

Scherm

Om te beginnen is er natuurlijk een verschil in grootte, wat zorgt voor verschillende schermresoluties. De 13-inch Air heeft resolutie van 2560 x 1664 pixels, de 15-inch Air komt op 2880 x 1864 pixels en de 14-inch Pro op 3024 x 1964 pixels.

Verder heeft de Air een Liquid Retina-scherm en de Pro een Liquid Retina XDR-scherm. Liquid Retina is een verbeterde schermtechniek voor lcd-schermen, met een breed kleurbereik en realistische kleuren. Liquid Retina XDR is een Retina-scherm met mini-led technologie. Dit display biedt veel van dezelfde voordelen als oled, waaronder diepe zwarttinten en hoge contrasten. De maximale helderheid van de Air bedraagt ook 500 nits, die van de Pro komt op 1000 nits.

Camera

Dit is een onderdeel wat bij een MacBook niet bijzonder belangrijk is en dat op deze MacBooks ook niet verschilt. Alle versies hebben een 12MP Center Stage-camera die prima geschikt is voor videogesprekken.

Prestaties

Hier zien we dan wel weer grotere verschillen. De Air is dankzij de M4-chip zonder meer een krachtige laptop. De Pro is echter superieur vanwege de M5-chip die erin zit. Bij beide MaBooks kun je vervolgens kiezen voor 16 GB, 24 GB of 32 GB werkgeheugen. Hierdoor zijn beide MacBooks heel geschikt voor alledaags gebruik. Ben je van plan om bijvoorbeeld veel videobewerking te doen, dan heeft de Pro met veel werkgeheugen duidelijk de voorkeur.

Batterij

Ook hier zien we wel een verschil, al scoren beide MacBooks goed genoeg om er een dag mee op pad te gaan. De Air heeft namelijk een batterijduur tot 18 uur, wat voor de meeste mensen meer dan ruim voldoende is. De Pro gaat daar met een batterijduur tot 24 uur ruimschoots overheen. Dat kan heel handig zijn, maar over het algemeen is het meer dan je nodig hebt.

Voordelen MacBook Air 2025 Goedkoper

Goedkoper 13-inch versie is kleiner en lichter

13-inch versie is kleiner en lichter Ruim voldoende prestaties voor de meeste mensen Nadelen MacBook Air 2025 Minder snelle processor

Minder snelle processor Scherm is iets minder goed

Scherm is iets minder goed Batterijduur is korter

Voordelen MacBook Pro 2025 Snellere processor

Snellere processor Beter scherm

Beter scherm Langere batterijduur Nadelen MacBook Pro 2025 (Veel) duurder

(Veel) duurder Dikker en zwaarder

Dikker en zwaarder Je betaalt voor prestaties die veel mensen niet nodig hebben

Conclusie: MacBook Air 2025 vs MacBook Pro 2025

Zowel de MacBook Air 2025 (beide versies) als de MacBook Pro 2025 zijn snelle, krachtige laptops waar je een hele tijd mee vooruit kunt. Voor huis-tuin-en-keukengebruik kun je geen slechte keuze maken en is het een goed idee om vooral naar de prijs te kijken. Ga je voor de Air, dan is het alleen nog heel persoonlijk welk formaat beter bij je past. Hier speelt waarschijnlijk mee in hoeverre je de laptop vaak met je mee moet nemen. Ben je van plan om veel zware taken zoals videobewerking te gaan uitvoeren, dan kun je al snel beter voor de Pro kiezen. En dan het liefst met wat extra werkgeheugen!

MacBook Air 2025 of MacBook Pro 2025 kopen?

Ben je van plan om een MacBook Air 2025 of een MacBook Pro 2025 aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

