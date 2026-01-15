MacBook Pro 2025: Display met nanotextuur vs Standaarddisplay

De MacBook Pro 2025 is er met een Standaarddisplay, maar voor 190 euro extra ook met een Display met nanotextuur – dit is de beste keuze.

Display met nanotextuur vs Standaarddisplay

Ben je van plan om een MacBook Pro 2025 aan te schaffen? Dan twijfel je mogelijk of een model met een Standaarddisplay moet kiezen, of dat je beter voor 190 euro meer voor een Display met nanotextuur kunt gaan. Om je daarmee te helpen, laten we zien wat precies de verschillen zijn.

Een uitstekend scherm

De MacBook Pro 2025 is uitgerust met het bekende Liquid Retina XDR-display met mini-LED-technologie. Dat scherm staat garant voor een zeer hoge helderheid, diepe zwartwaarden, ProMotion (tot 120 Hz) en een uitstekende kleurweergave. Dit scherm krijg je altijd, ongeacht of je voor een Standaarddisplay of voor een Display met nanotextuur kiest. Het verschil tussen die twee zit namelijk niet in de paneeltechniek, maar in het glas.

Standaarddisplay

Het Standaarddisplay is het scherm dat we al jaren kennen van eerdere MacBook Pro-modellen. Dit glas is glanzend en zorgt voor maximale scherpte, levendige kleuren en hoog contrast. Voor de meeste gebruikers is dit simpelweg de beste keuze. Films, foto’s en websites zien er zeer scherp en kleurrijk uit. Het enige mogelijke nadeel dat je zou kunnen ondervinden aan een Standaarddisplay, zijn reflecties. In fel verlichte ruimtes of buitenshuis kan het scherm spiegelen en dat kun je mogelijk als storend ervaren.

Display met nanotextuur

Het Display met nanotextuur kennen we onder andere van de Studio Display en een aantal iPad Pro-modellen. Dit scherm heeft een microscopisch geëtste glaslaag die het binnenvallende licht niet weerkaatst, maar verstrooit. Hierdoor ontstaat er veel minder schittering en is het beeld beter leesbaar in fel licht. Bovendien is het beeld rustiger bij lange werksessies. Het enige nadeel dat je hier kunt hebben, is dat het beeld iets minder scherp en contrastrijk is. Dit zie je vooral bij donkere beelden. Ook ogen de kleuren iets minder ‘knallend’.

Conclusie: Display met nanotextuur vs Standaarddisplay

Het zijn allebei zonder meer uitstekende schermen. Het ene is niet beter dan het andere. Wel kan het ene scherm in bepaalde situaties praktischer zijn dan het andere. Je kunt je keuze voor een Standaarddisplay of een Display met nanotextuur dan ook het beste baseren op hoe je het gaat gebruiken. Zit je meestal binnen, misschien zelfs vaak op dezelfde plek met dezelfde lichtomstandigheden? Dan is een Standaarddisplay de beste keuze. Ben je veel onderweg, werk je veel buiten of in studio’s met fel licht? Dan heeft een Display met nanotextuur zeker meerwaarde.

