Flitsmeister vs TomTom GPS: wat is (niet) de beste navigatie-app?

Kun je beter Flitsmeister of TomTom GPS gebruiken om te navigeren? We vergelijken de twee populaire Nederlandse navigatiediensten met elkaar.

Inhoud Vormgeving Routeplanning Flitsers Meldingen Conclusie

Flitsmeister vs TomTom GPS

Wil je liever een Nederlandse navigatie-app gebruiken in plaats van Apple Kaarten of Google Maps, dan kom je al snel uit bij Flitsmeister en TomTom GPS. Maar welke kun je nu het beste gebruiken? Daar gaan we je bij helpen met deze vergelijking.

Vormgeving

TomTom is de meest klassieke navigatie-app van de twee. De vormgeving is overzichtelijk en gericht op het duidelijk weergeven van de route en de directe omgeving. Flitsmeister is daarentegen veel meer gericht op realtime meldingen en waarschuwingen. Het een is niet per se beter dan het ander, het ligt er meer aan waar je meer behoefte aan hebt.

Flitsmeister links, TomTom rechts.

Routeplanning

Beide apps brengen je zonder problemen naar je bestemming. TomTom is wel uitgebreider, met meer nauwkeurige aanwijzingen, spraakbegeleiding en navigatie voor verschillende vervoersmiddelen. Flitsmeister is juist alleen bedoeld voor automobilisten en geeft sneller en accurater flitsers, ongevallen en dergelijke aan.

Een groot voordeel van TomTom is dat je in tegenstelling tot Flitsmeister offline kaarten kunt gebruiken. Dat werkt ideaal als je onderweg geen stabiele mobiele verbinding hebt. Flitsmeister werkt vooral met online data, wat betekent dat je zonder internet weinig hebt aan de navigatie- en waarschuwingsfuncties.

Flitsmeister links, TomTom rechts.

Flitsers

Dit is natuurlijk waar Flitsmeister voor is gemaakt. Je krijgt razendsnel waarschuwingen voor flitsers (zowel vaste als mobiele), files, ongevallen, wegwerkzaamheden en nog veel meer. Deze meldingen komen rechtstreeks van andere gebruikers én uit officiële verkeersinformatie. Daardoor is de app doorgaans zowel sneller als nauwkeuriger met deze waarschuwingen dan TomTom.

Meldingen

Wil je zelf meldingen maken van flitsers en gevaren die je onderweg tegenkomt, dan heb je bij Flitsmeister wel wat meer mogelijkheden. Het werkt bij allebei de apps op dezelfde manier, dus qua gebruiksgemak is er geen verschil. Bij Flitsmeister worden je meldingen wel sneller verwerkt en gedeeld.

Flitsmeister links, TomTom rechts.

Conclusie: Flitsmeister vs TomTom GPS