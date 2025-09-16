Apple Watch Series 11 vs Series 10: dit zijn de verbeteringen

Apple heeft de Apple Watch Series 11 gepresenteerd op dinsdag 9 september, dus de hoogste tijd om deze te vergelijken met de Series 10!

Snelnavigatie Behuizing Scherm Prestaties Sensoren Batterij Conclusie

Apple Watch Series 11 vs Series 10

Het mag duidelijk zijn dat de Apple Watch Series 11 een verbeterde versie van de Series 10. Maar zijn de verbeteringen een reden om over te stappen naar de Series 11? We zetten beide toestellen naast elkaar.

Apple Watch Series 11 Apple Watch Series 10 46 mm (of 42 mm) 46 mm (of 42 mm) 1,96 inch Always‑on LTPO3 OLED Retina‑display met 496 x 416 pixels 1,96 inch Always‑on LTPO3 OLED Retina‑display met 496 x 416 pixels Apple S10 Apple S10 64 GB 64 GB Accelerometer, gyro, hartslag, barometer, always-on altimeter, kompas, SpO2, VO2max, temperatuur (lichaam), temperatuur (water) Accelerometer, gyro, hartslag, barometer, always-on altimeter, kompas, SpO2, VO2max, temperatuur (lichaam), temperatuur (water) Tot 24 uur Tot 18 uur € 448,95 € 349,95

Behuizing

In de behuizing van beide Apple Watches zit eigenlijk geen verschil. De afmetingen zijn hetzelfde, de waterbestendigheid ook (IP6X) en bij beide heb je de keuze uit aluminium en titanium. De aluminiumversie van de Apple Watch Series 11 is daarnaast ook beschikbaar in de kleur spacegrijs. die kleur heeft de Apple Watch Series 10 niet.

Scherm

Ook de schermen van de Apple Watch Series 11 en Series 10 zijn identiek, met dezelfde resoluties (46 mm: 416 x 496 pixels, 42 mm: 374 x 446 pixels) en helderheid (max. 2000 nits). Het gebruikte glas van de Series 11 is wel twee keer beter bestand tegen krassen.

Prestaties

Zelfs qua prestaties doen deze Apple Watches niet voor elkaar onder. Zo hebben ze allebei een S10-processor, met dezelfde hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte. Beide smartwatches zorgen in de praktijk dus voor exact dezelfde ervaring. De nieuwe hoge bloeddruk-detectie komt ook naar de Series 10, dus dat brengt ook geen verschil.

Sensoren

Ook zijn beide Apple Watches voorzien van dezelfde sensoren. Er komt wel een nieuw gebaar bij: de Snelle Polsbeweging. Daarmee kun je heel eenvoudig meldingen sluiten, een timer stoppen of een wekker uitzetten. Dit is een functie van watchOS 26, dus die komt ook naar de Series 10.

Batterij

De batterij is wel verbeterd ten opzicht van die van de Series 10. De nieuwe Series 11 gaat op een volle batterij tot wel 24 uur mee. De Series 10 komt niet verder dan 18 uur. In de Energiebesparingsmodus­ houdt de Series 11 het tot 38 uur vol. De Series 10 tot 36 uur. Je laadt beide toestellen in 30 minuten voor zo’n 80 procent op.

Conclusie: Apple Watch Series 11 vs Series 10

Het zijn maar een paar dingen die op de Apple Watch Series 11 zijn verbeterd. Er is een nieuwe kleur (spacegrijs) en een verbeterde batterijduur. Heb je nu de Apple Watch Series 10, dan is er geen reden om nu al over te stappen. De batterijduur van de Series 11 is misschien wel beter, maar die van de Series 10 is in de praktijk ook niet slecht. Het is in elk geval niet de moeite waard om extra geld uit te geven voor een paar uurtjes meer batterijduur.

Apple Watch Series 11 kopen?

Ben je van plan om de Apple Watch Series 11 aan te schaffen? Plaats dan gelijk een pre-order, dan heb je het toestel op vrijdag 19 september in huis. Wacht niet te lang, want zeker in het begin is de vraag vaak groot en de voorraad nog beperkt!

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 LTE:

