Apple Watch SE 2022 vs Series 10: is overstappen aan te raden?

Ik stapte onlangs over van de Apple Watch SE 2022 naar de Series 10. Dit zijn de grootste verschillen en wat ik er in de praktijk van merk.

Inhoud Behuizing Scherm Prestaties Sensoren Batterij Conclusie

Apple Watch SE 2022 vs Series 10

De combinatie van nieuwsgierigheid en een financiële meevaller bracht me ertoe om een Apple Watch Series 10 aan te schaffen. Mijn Apple Watch SE 2022 is ruim 1,5 jaar oud en eigenlijk heb ik er maar één ding op aan te merken: de batterijduur. Niet dat die zo dramatisch slecht is (ik zou er met gemak nog een jaar mee door kunnen), maar langer is natuurlijk fijner. Als ik iets zou mogen veranderen aan de SE dan is het de batterijduur.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere verschillen tussen beide toestellen. Die zetten we allemaal naast elkaar en tegelijkertijd vertel ik wat ik er tot nog toe in de praktijk van heb gemerkt. Dat helpt jou mogelijk om te bepalen of een vergelijkbare overstap de moeite waard is!

Apple Watch SE 2022 Apple Watch Series 10 44 mm (of 40 mm) 46 mm (of 42 mm) 1,78 inch LTPO OLED Retina‑display met 448 x 368 pixels 1,96 inch Always‑on LTPO3 OLED Retina‑display met 496 x 416 pixels Apple S8 Apple S10 32 GB 64 GB Accelerometer, gyro, hartslag, barometer, always-on altimeter, kompas Accelerometer, gyro, hartslag, barometer, always-on altimeter, kompas, SpO2, VO2max, temperatuur (lichaam), temperatuur (water) 296 mAh 327 mAh € 193,95 € 375,-

Behuizing

Allebei de Apple Watches zijn verkrijgbaar in aluminium, maar de behuizing van de Series 10 is iets groter dan die van de SE 2022 (44 of 40 mm t.o.v. 46 of 42 mm). Daarnaast is de Series 10 ook verkrijgbaar in titanium, wat de prijs gelijk flink omhoog drijft. Ik ben van 44 mm naar 46 mm gegaan. Dat verschil is maar 2 mm, maar toch voelt de Series 10 duidelijk groter aan.

Scherm

Niet alleen de behuizing is groter, ook het scherm. Hier is het verschil 0,18 inch. Dat lijkt misschien niet veel, maar in de praktijk is het bedienen van de Apple Watch Series 10 toch echt een stuk comfortabeler. Voor de duidelijkheid: het bedienen van de SE gaat prima. Helemaal geen probleem als dat is wat je gewend bent. Maar als je de Series 10 probeert, merk je dat alles net een stukje makkelijker gaat.

Bovendien is het scherm van de Series 10 scherper en is de maximale helderheid met 2000 nits dubbel zo hoog. Ook is het scherm tot 40 procent helderder wanneer je het vanuit een hoek bekijkt. Daarbij is het in tegenstelling tot het scherm van de SE een always on-scherm. Dat is ook iets wat ik niet echt miste. Maar nu ik het heb ervaren op de Series 10 wil ik nooit meer anders.

Prestaties

Het mag duidelijk zijn dat de Series 10 dankzij de S10-chip een stuk sneller is dan de SE met de S8-chip. Dat merk je in de praktijk wel, maar het verschil is niet schokkend. De dubbele hoeveelheid opslagruimte van 64 GB is vooral fijn als je bijvoorbeeld flink wat muziek op je Apple Watch wilt opslaan.

Verder heeft de Series 10 in tegenstelling tot de SE een Ultra Wideband‑chip. Daardoor wordt de Zoek mijn-functie uitgebreid met Nauwkeurig zoeken. De Apple Watch Series 10 maakt ook gebruik van een nieuw neuraal netwerk voor stemisolatie dat draait op de 4-core Neural Engine en dat achtergrondgeluid onderdrukt tijdens telefoontjes of FaceTime-audiogesprekken.

Sensoren

De Apple Watch Series 10 heeft ook meer sensoren dan de Apple Watch SE. Zo is er de Elektrische hartslag­sensor (Ecg‑app), de Saturatie‑app, de temperatuurmeting van de pols, slaapapneudetectie en de watertemperatuursensor. Of al deze sensoren echt meerwaarde bieden, moet nog blijken. Het is leuk dat je ze hebt, maar ik heb eerder eigenlijk nooit iets gemist op de Apple Watch SE.

Batterij

De Apple Watch Series 10 heeft een iets krachtigere batterij dan de iPhone SE: 327 mAh t.o.v. 296 mAh. Daarbij is de S10-chip zuiniger dan de S8-chip. Dit resulteert dan ook in een langere batterijduur. Daarbij laadt de Series 10 een stuk sneller op: maar liefst tot 80 procent in 30 minuten.

Het gekke is dat Apple zelf dezelfde batterijduur aangeeft voor beide toestellen, namelijk tot 18 uur gebruik. In de praktijk merk je echter wel degelijk een duidelijk verschil. Daar moet bij worden vermeld dat de batterijconditie van de SE momenteel op 88 procent staat, die van de Series 10 uiteraard nog op 100. Ik laad de Series 10 nu standaard op tijdens ontbijt en douchen. Vooralsnog is dat ruim voldoende als ik de watch verder altijd draag.

Conclusie: Apple Watch SE 2022 vs Series 10

Het zal duidelijk zijn dat de Apple Watch Series 10 eigenlijk op alle fronten beter is dan de Apple Watch SE 2022. Tegelijkertijd is de SE 2022 nog steeds een zeer bruikbare Apple Watch. Vind je alleen de basisfuncties belangrijk en heb je er geen problemen mee dat je iets vaker moet opladen, dan kun je best veel geld besparen door voor de SE te kiezen.

Pas als je de Series 10 ervaart, merk je dat de SE op veel punten net wat achter loopt. Dat is natuurlijk ook logisch. Persoonlijk ben ik erg blij met de langere batterijduur, maar verrassend genoeg ook met het always on-scherm. De extra sensoren en functies zijn ook prettig. Of ze echt meerwaarde hebben, merk ik waarschijnlijk pas over een tijdje.

Apple Watch SE 2022 of Apple Watch Series 10 kopen?

