Samsung Galaxy Watch 8 vs Apple Watch Series 10: welke is beter?

Samsung heeft de Galaxy Watch 8 aangekondigd, maar wat zijn de verschillen met de Apple Watch Series 10? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Samsung Galaxy Watch 8 vs Apple Watch Series 10

Samsung heeft weer een reeks nieuwe producten gepresenteerd! Eén van die toestellen is de Samsung Galaxy Watch 8. De nieuwe smartwatch van het bedrijf is voorzien van meer functies en is de directe concurrent van de Apple Watch Series 10. Wat zijn de verschillen tussen de nieuwste smartwatches van Apple en Samsung? En welk slimme horloge past beter bij jou? Wij zetten de belangrijkste verschillen voor je onder elkaar!

Design

Dat de Samsung Galaxy Watch 8 en de Apple Watch Series 10 compleet andere smartwatches zijn, is direct duidelijk bij het design van de toestellen. Waar de Apple Watch Series 10 een vierkante behuizing heeft, kiest Samsung juist voor een ronder ontwerp. Dit design is minder rond dan we van Samsung gewend zijn, want de Samsung Galaxy Watch 8 heeft een vernieuwde behuizing met duidelijkere hoeken. Dit lijkt meer op het vierkante ontwerp van de Apple Watch, al blijft het scherm bij Samsung rond.

Je kunt bij de Apple Watch Series 10 kiezen voor een behuizing van 42 millimeter of 46 millimeter. Bij de Samsung Galaxy Watch 8 is dat een slag kleiner, met 40 millimeter of 44 millimeter. Een belangrijke verbetering bij de Apple Watch Series 10 is de dikte, want de smartwatch is slechts 9,7 millimeter dik. Samsung gaat nog een stap verder met een dikte van 8,6 millimeter bij de Galaxy Watch 8. De smartwatch van Samsung is dus wat compacter en kleiner in vergelijking met de Apple Watch Series 10. Dit zijn meer verschillen in het ontwerp:

Apple Watch Series 10 Samsung Galaxy Watch 8 42 mm of 46 mm 40 of 44 mm Dikte van 9,7 mm Dikte van 8,6 mm 30 gram 30 gram Aluminium behuizing

Titanium behuizing Aluminium behuizing Beschikbaar in zilver, roségoud en gitzwart Beschikbaar in zilver en grafiet

Scherm

Zowel de Apple Watch Series 10 als de Samsung Galaxy Watch 8 beschikt over een always-on scherm. De formaten verschillen wél behoorlijk, want het scherm van de Apple Watch Series 10 is groter. Bij de smartwatch van Apple krijg je een scherm met een diameter van 4,5 centimeter (of 5 centimeter), dat is bij de Samsung Galaxy Watch 8 iets kleiner met 3,4 centimeter (of 3,8 centimeter bij het grotere model).

De Apple Watch Series 10 heeft een oled-scherm, terwijl de Samsung Galaxy Watch 8 een geavanceerder amoled-display heeft. Voordelen van amoled zijn een lager energieverbruik, diepere zwarttinten en een hoger contrast. Daarnaast is amoled over het algemeen helderder, waardoor de smartwatch van Samsung een hogere piekhelderheid heeft dan Apple’s toestel. Bekijk hier meer over het scherm:

Apple Watch Series 10 Samsung Galaxy Watch 8 Scherm van 1,77 inch of 1,96 inch Scherm van 1,34 inch of 1,47 inch Oled-scherm Amoled-scherm Always-on Always-on 326 ppi 327 ppi Piekhelderheid van 2000 nits Piekhelderheid van 3000 nits

Apple Watch Series 10. Samsung Galaxy Watch 8.

Gezondheidsfuncties

Het bijhouden van trainingen en gezondheidsgegevens is enorm belangrijk bij een smartwatch. De Apple Watch Series 10 en de Samsung Galaxy Watch 8 beschikken over veel van dezelfde functies. Zo hebben beide toestellen een hartslagmeter, zuurstofmeter, valdetectie, slaapmonitoring en stressmeting. Laatstgenoemde is bij de Watch 8 beter geworden, want je krijgt dan meldingen bij langdurige stress. De Apple Watch Series 10 heeft deze feature niet.

Daarnaast heeft de Samsung Galaxy Watch 8 een streepje voor als het aankomt op gezondheidsfuncties, omdat hiervoor kunstmatige intelligentie wordt ingezet. De smartwatch geeft slimme tips voor je bedtijd, door het analyseren van je slaap en energieniveau overdag. Nieuw is dat de Watch 8 het carotenoïdenniveau in je lichaam meet. Je weet bij de Samsung Galaxy Watch 8 meer over de antioxidanten in je lichaam, terwijl deze functie compleet ontbreekt bij de Apple Watch Series 10. Dit zijn alle gezondheidsfuncties:

Functie Apple Watch Series 10 Samsung Galaxy Watch 8 Hartslagmeter Ja Ja ECG Ja Ja Saturatiemeter Ja Ja Valdetectie Ja Ja Slaapmonitoring Ja Ja Bewegingsherinnering Ja Ja Bloeddrukmeter Nee Ja Temperatuurmeter Ja Ja Carotenoïdenmeter Nee Ja Crashdetectie Ja Nee

Accuduur

Vind je de accuduur van de smartwatch belangrijk? In dat geval zijn de grote verschillen tussen de Apple Watch Series 10 en de Samsung Galaxy Watch 8 interessant. De Apple Watch Series 10 gaat bij normaal gebruik tot 18 uur mee. Zet je de energiebesparingsmodus aan? Dan verdubbel je de accuduur tot 36 uur. De smartwatch heeft ondersteuning voor snelladen, waardoor die binnen dertig minuten van nul tot 80 procent oplaadt.

De Samsung Galaxy Watch 8 heeft bij normaal gebruik een accuduur tot 40 uur, dat al veel langer is dan de Apple Watch Series 10 meegaat. Met de energiebesparingsmodus ingeschakeld is dat verschil nóg groter, want dan hoef je de smartwatch van Samsung ongeveer drie dagen lang niet aan de lader te leggen. Ben je op zoek naar de smartwatch met de beste accu? In dat geval kom je zonder twijfel uit bij de Samsung Galaxy Watch 8.

Apple Watch Series 10 Samsung Galaxy Watch 8 Gaat tot 18 uur mee Gaat tot 40 uur mee Energiebesparingsmodus: tot 36 uur Energiebesparingsmodus: tot 3 dagen Binnen 30 minuten van 0 naar 80 procent Binnen 30 minuten van 0 naar 50 procent Draadloos opladen Draadloos opladen Accu van 327 mAh Accu van 325 mAh

Overige specificaties

Twijfel je nog of je een Apple Watch Series 10 of een Samsung Galaxy Watch 8 wilt kopen? Dan is het ook interessant om naar de overige specificaties te kijken. Het is goed om te weten dat de Apple Watch Series 10 draait op watchOS 11, het besturingssysteem van Apple dat naadloos aansluit op andere toestellen van het bedrijf. De Samsung Galaxy Watch 8 draait juist op One UI 8 Watch.

Andere belangrijke verschillen tussen de Apple Watch Series 10 en de Samsung Galaxy Watch 8 zijn de opslagruimte en het werkgeheugen. Laatstgenoemde beschikt over 32 GB aan opslagruimte en heeft 2 GB RAM, terwijl de Apple Watch Series 10 64 GB opslagruimte en 1 GB RAM heeft. In praktijk kun je meer programma’s, foto’s en applicaties op de Apple Watch zetten. Bekijk hier meer specificaties:

Apple Watch Series 10 Samsung Galaxy Watch 8 watchOS 11 One UI 8 64 GB opslagruimte 32 GB opslagruimte 1 GB RAM 2 GB RAM S10-chip Exynos W1000 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 IP68 IP68 Ondersteuning voor 4G Ondersteuning voor 4G

watchOS. One UI.

Prijzen

De Apple Watch Series 10 is in 2024 uitgebracht voor 449 euro. Dat is de beginprijs van de Apple Watch met een behuizing van 42 millimeter. Kies je voor het grotere formaat? Dan leg je 479 euro neer voor de smartwatch. Dit zijn de prijzen van de aluminium uitvoering, bij de titanium variant liggen de startprijzen (veel) hoger. De titanium versie van de Apple Watch Series 10 kost 799 euro (42 millimeter) of 849 euro (46 millimeter).

Bij de Samsung Galaxy Watch 8 ben je goedkoper uit, je haalt de uitvoering van 40 millimeter voor 379 euro in huis. Kies je voor de grotere variant? Dan betaal je 409 euro. Zowel bij de Apple Watch Series 10 als de Samsung Galaxy Watch 8 kun je ook kiezen voor een uitvoering met 4G-verbinding, zodat je geen telefoon meer nodig hebt. Benieuwd wat de prijzen van die toestellen zijn? Dit zijn alle prijzen:

Apple Watch Series 10 (aluminium) Apple Watch Series 10 (titanium) 42 millimeter 449 euro – 46 millimeter 479 euro – 42 millimeter + 4G 569 euro 799 euro 46 millimeter + 4G 599 euro 849 euro

Samsung Galaxy Watch 8 40 millimeter 379 euro 44 millimeter 409 euro 40 millimeter + 4G 429 euro 44 millimeter + 4G 459 euro

Apple Watch. Samsung Galaxy Watch.

Conclusie

De Apple Watch Series 10 en de Samsung Galaxy Watch 8 zijn twee goede smartwatches, maar hebben een aantal grote verschillen. Bij de smartwatch van Samsung krijg je geavanceerdere gezondheidsfuncties, die werken met kunstmatige intelligentie. Deze bedien je wel in One UI 8, terwijl de Apple Watch Series 10 draait op watchOS 11. Welk besturingssysteem je kiest is afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren én je apparaten. De Apple Watch werkt namelijk niet met een andere telefoon dan de iPhone, bij de Samsung Galaxy Watch 8 kan dit wel. Het is aan te raden om de Apple Watch Series 10 te kiezen als je een iPhone hebt en op zoek bent naar een grotere smartwatch met meer opslagruimte. Zoek je een goedkopere, compacte smartwatch met een lange accuduur? Dan is de Samsung Galaxy Watch 8 de betere keuze. Beide smartwatches zijn in ieder geval mooie toestellen, maar houd rekening met de smartphone die je gebruikt. De Apple Watch Series 10 werkt beter met iOS, bij de Samsung Galaxy Watch 8 is dat Android. Wil je een probleemloze ervaring? Haal dan de smartwatch die het beste aansluit op het besturingssysteem van je telefoon.

Nieuwe smartwatch kopen

