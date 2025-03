Review Apple Watch SE 2022: zo goed is het horloge na drie jaar

In september bestaat de Apple Watch SE 2022 precies drie jaar en wij vertellen je hoe goed het horloge in deze tijd nog presteert.

Pluspunten Betaalbaar

Betaalbaar De belangrijkste functies zijn aanwezig Minpunten Batterijduur is niet voor iedereen lang genoeg

Review Apple Watch SE 2022

De Apple Watch SE 2022 (ook wel Apple Watch SE 3) is een budget smartwatch die nog altijd populair is. De prijs bij lancering was 299 euro, maar inmiddels koop je deze Apple Watch al voor € 204,95. We zetten voor je op een rij waarin de Apple Watch SE 2022 nog altijd goed presteert en in hoeverre hij inmiddels verouderd is.

Processor

De Apple Watch SE 2022 heeft de belangrijkste functies van de Apple Watch Series 8, maar is veel betaalbaarder. Het instaphorloge heeft bijvoorbeeld dezelfde chip als zijn duurdere broer. Deze S8-chip is zo’n 20 procent sneller dan de processor van de vorige SE-smartwatch. Daarbij heeft deze SE ook nog 1 GB werkgeheugen.

In de praktijk is dit zonder meer nog altijd voldoende. Na een jaar gebruik, heb ik eigenlijk nooit het gevoel dat de watch langzaam is. Bij sommige apps duurt het openen wat langer, maar over het algemeen is de snelheid zonder meer acceptabel.

Display

Het 1,78-inch scherm heeft een resolutie van 448 x 368 pixels. Het is groot en scherp genoeg om alle gangbare taken comfortabel uit te voeren. Het beeld is ook altijd helder genoeg om goed te kunnen aflezen.

Inmiddels zijn er Apple Watches met grotere schermen, hogere resoluties en ook een hogere helderheid. Dat zal er bij een directe vergelijking ongetwijfeld beter uitzien. Maar in de praktijk heb ik nooit het idee dat ik echt iets mis qua scherm. Zelfs de always-on functie mis ik niet, maar dat is mogelijk anders als je daar aan gewend bent. Ik ben er juist aan gewend om even mijn pols te bewegen wanneer ik op het scherm wil kijken en dat werkt prima.

Gezondheidsfeatures

De Apple Watch SE 2022 is voorzien van voldoende gezondheidsfeatures die onder meer je hartslag, workouts en eventueel ook je slaap registreren. Op die manier kun je precies in kaart brengen hoe het met je gezondheid gaat. Je moet het wel doen zonder de slaapapneudetectie die sinds watchOS 11 beschikbaar is op de Apple Watch Series 9 en 10, en de Ultra (2). Hoewel dit een handige functie kan zijn, heb ik die persoonlijk nog nooit gemist.

De Apple Watch SE 2022 helpt me om mijn workouts, slaap, hartslag en stappen bij te houden en synchroniseert die met de Gezondheid-app. Dit werkt uitstekend en ik mis wat dat betreft dan ook helemaal geen functies.

Batterijduur

Dit is het enige punt wat in mijn ogen wat beter zou kunnen. En dat vind ik eigenlijk al van het begin af aan. In de praktijk loop ik zelden echt tegen problemen aan, maar een iets langere batterijduur zou wel prettig zijn. Het is sowieso erg afhankelijk van hoe vaak je de gps gebruikt. Doe je vaak aan lange duursporten, dan zul je redelijk snel tegen de grenzen aanlopen.

Bij mij duren de meeste sportsessies tussen een half uur en drie kwartier. Opladen doe ik standaard nadat ik ’s ochtends opsta tot aan het moment dat ik de deur uit ga en wanneer ik na het sporten ga douchen. Dat is meestal wel voldoende. Ik laad de Apple Watch SE 2022 daarmee niet vaak helemaal op, maar dat is op zich ook niet verkeerd voor de batterij. Ik merk na een jaar gebruik dan ook nauwelijks verschil in de batterijduur.

Conclusie: Apple Watch SE 2022 na drie jaar

Drie jaar na de introductie is de Apple Watch SE 2022 nog altijd een prima keuze als je op zoek bent naar een betaalbare maar functionele smartwatch. Het is niet de snelste Apple Watch op de markt en je moet het doen zonder always-on scherm en slaapapneudetectie, maar je betaalt er ook heel wat minder voor. De batterijduur is voor veel gebruikers acceptabel maar zou wel iets beter kunnen. Vooral wanneer je lang achter elkaar gps gebruikt, raakt de batterij redelijk snel leeg. Doe je veel aan lange duursporten, dan kun je waarschijnlijk beter een andere Apple Watch kiezen.

Apple Watch SE 2022 kopen?

