Deze goedkope sim only provider verslaat de grote namen en kost tijdelijk 2,50 euro

Op zoek naar een nieuw sim only-abonnement? Dan is 50Plus Mobiel nu zeker de moeite waard. De provider is door Keuze.nl uitgeroepen tot beste sim only-provider van 2026 én heeft tijdelijk een opvallend scherpe aanbieding.

50Plus Mobiel verslaat concurrenten met zijn sim only

50Plus Mobiel is door Keuze.nl uitgeroepen tot de beste sim-only provider van 2026. In het onafhankelijke onderzoek behaalde de provider de hoogste score van 8,6 en eindigde daarmee boven bekende aanbieders zoals Hollandsnieuwe en Youfone.

Naast deze hoge beoordeling is er nu ook een interessante actie. Kies je voor een tweejarig abonnement via Mobiel.nl, dan betaal je de eerste twaalf maanden tijdelijk slechts 2,50 euro per maand voor je sim only. Daarnaast krijg je extra data en kun je onbeperkt bellen en sms’en zonder extra kosten. De actie geldt voor alle tweejarige sim-only abonnementen van 50Plus Mobiel.

Geldig op alle bundels van 5 GB tot 75 GB

Hieronder hebben we alle beschikbare abonnementen inclusief korting overzichtelijk voor je op een rij gezet, zodat je snel de bundel kunt kiezen die het beste aansluit bij jouw wensen en behoeften.

Bundel Gem. p/mnd Regulier tarief Actietarief 5 GB &

onbeperkt bellen/sms 4,50 euro 6,50 euro 2,50 euro p/mnd

(12 maanden) 10 GB &

onbeperkt bellen/sms 5 euro 7,50 euro 2,50 euro p/mnd

(12 maanden) 25 GB &

onbeperkt bellen/sms 5,75 euro 9 euro 2,50 euro p/mnd

(12 maanden) 45 GB &

onbeperkt bellen/sms 6,25 euro 10 euro 2,50 euro p/mnd

(12 maanden) 55 GB &

onbeperkt bellen/sms 6,75 euro 11 euro 2,50 euro p/mnd

(12 maanden) 75 GB &

onbeperkt bellen/sms 8,25 euro 14 euro 2,50 euro p/mnd

(12 maanden)

Dit is alles wat je wilt weten over deze mobiele provider

50Plus Mobiel maakt gebruik van het Vodafone-netwerk, waardoor je in heel Nederland goed bereik hebt. Of je nu in de stad bent of midden op het platteland, je bent altijd verbonden. De provider richt zich op gebruikers die houden van eenvoudige, overzichtelijke en betaalbare abonnementen zonder poespas.

Je kiest uit een looptijd van 12 of 24 maanden met een vaste maandprijs, zodat je nooit voor onverwachte kosten staat. De klantenservice is bereikbaar via telefoon en e-mail en staat bekend om de snelle en vriendelijke hulp. Met de hoge scores van Keuze.nl is 50Plus Mobiel een betrouwbare en betaalbare keuze voor wie op zoek is naar een eenvoudig mobiel abonnement.