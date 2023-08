Podimo kortingscode: luister 2 maanden gratis naar exclusieve podcasts

Luister jij nog naar podcasts via de Podcasts-app van Apple? Dan mis je heel wat! Bijvoorbeeld de exclusieve podcasts van Podimo. Probeer het gewoon gratis uit, en dat kan met onze Podimo kortingscode nu voor 2 maanden in plaats van 1 week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Podimo kortingscode

Zat je al langer te twijfelen om Podimo eens uit te proberen? Dan is nu wel een goede gelegenheid, want met onze kortingscode mag je de dienst twee maanden lang gratis gebruiken. Meer dan genoeg tijd dus om verslaafd te raken aan een nieuwe podcast. Of een luisterboek, want ook die staan op Podimo.

Wat je moet doen om gebruik te maken van de Podimo kortingscode? Gewoon op de knop hieronder klikken, want daarmee ga je naar de actiepagina. De code vullen we voor het gemak automatisch in.

Wat is Podimo?

Podimo is een Deense podcast-dienst die in 2019 is opgericht. Al snel kwam de dienst naar Nederland, met het doel om gewoon de beste podcast-luisterervaring te bieden. Een groot deel van de content is dan ook gratis (en staat ook in andere podcast-apps). Maar daarnaast heeft Podimo voor de Nederlandse markt exclusieve podcasts laten maken die alleen bij dienst te beluisteren zijn. Dat zijn dan ook de podcasts waarvoor je het abonnement nodig hebt. Hetzelfde geldt voor de luisterboeken.

Het gemakkelijkst werkt Podimo via de app op je iPhone. Op die manier gebruik je de dienst ook in de auto, zij het via bluetooth of CarPlay. Zit je achter je Mac maar wil je toch nog even een aflevering helemaal afluisteren? Dat doe je dan met webplayer in Safari.

Podimo: Podcasts Luisterboeken Podimo ApS 8,6 (6.553 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wat kost Podimo per maand?

Zoals we al zeiden zijn heel veel podcasts op Podimo gewoon gratis te beluisteren. Maar eerlijk is eerlijk: echt leuk wordt het pas met de exclusieve shows. Daarvoor zijn er twee abonnementen waartussen je kunt kiezen.

Podimo Premium met : alle gratis content, alle Podimo exclusieve podcasts en 10 uur aan luisterboeken. € 4,99 per maand.

: alle gratis content, alle Podimo exclusieve podcasts en 10 uur aan luisterboeken. € 4,99 per maand. Podimo Premium Plus met: alle gratis content, alle Podimo exclusieve podcasts en onbeperkt luisterboeken. € 9,99 per maand.

Maar voordat je het abonnement afsluit, kun je de dienst natuurlijk beter eerst gratis uitproberen met onze Podimo kortingscode.

Welke podcasts zijn er bij Podimo?

Alle podcasts die je bij Apple Podcasts vindt, staan ook op Podimo. Helemaal gratis, zoals je dat gewend bent. Daarnaast zijn er dus de exclusieve Nederlandse shows, met bekende podcastmakers als Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth, Monica Geuze en Kaj, Gorgels Jaap Reesema en Sander Schimmelpenninck, en Bas, Chris en Domien. Wellicht heb je al gehoord van podcasts als Man Man Man, Traanjagers en Zelfspodcast.

Verder heb de keuze uit ruim 10.000 luisterboeken in Podimo. Daarbij is er voor ieder wat wils te vinden in de app: van romantiek tot misdaad, van fantasy tot sciencefiction.

Is Podimo je geld waard?

Rest dus de vraag, is Podimo je geld wel waard? Nou, de gratis content kun je uiteraard overal beluisteren, en de interface van Podimo is inderdaad mooi en intuïtief voor podcasts, maar ook niet dé reden om over te stappen.

De exclusieve podcasts zijn dat echter wel. Vind je ook maar één van de Nederlandse podcastmakers leuk, dan krijg je bij Podimo nog geliktere shows dan wat je al van ze kende. Daarvoor alleen al zouden wij die vijf euro per maand over hebben. Als je daarnaast nog een beetje audioboeken wilt luisteren, is het rekensommetje snel gemaakt. Maar ja, probeer het vooral zelf uit, en maak gebruik van onze Podimo kortingscode via onderstaande knop.