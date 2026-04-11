iPhone 17e is hier tijdelijk flink in prijs gedaald

Loopt je abonnement binnenkort af? Dan is dit een mooi moment om te upgraden, want de iPhone 17e is flink in prijs gedaald. Bekijk hieronder de beste deals van dit moment.

iPhone 17e: nu flink goedkoper

De iPhone 17e is een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige generatie. De belangrijkste vernieuwing is de toevoeging van MagSafe, waarmee je accessoires zoals een pasjeshouder of draadloze oplader eenvoudig magnetisch aan de achterkant bevestigt.

Ook het draadloos opladen is vooruitgegaan: waar de iPhone 16e nog maximaal 7,5 watt haalde, ondersteunt de 17e nu snelheden tot 15 watt. Daarnaast beschikt het toestel over de nieuwe A19-chip, dezelfde als in de iPhone 17, en ondersteunt hij daardoor Apple Intelligence. De 48-megapixel fusioncamera is veelzijdig en presteert goed bij zowel standaard- als ultragroothoekfoto’s. Bovendien krijg je standaard 256GB opslag, wat twee keer zoveel is als bij de 16e.

Het toestel heeft dezelfde adviesprijs van 719 euro als de iPhone 16e, maar biedt dus wel dubbel zoveel opslagruimte. Op dit moment koop je het toestel los het voordeligst via Bol. Daar haal je de iPhone 17e nu in huis vanaf 665 euro.

Hier scoor je hem tijdelijk al vanaf 491 euro

Wil je minder betalen voor het toestel? Dan is het slim om de iPhone 17e te combineren met een abonnement. Kies je bijvoorbeeld voor een onbeperkt abonnement van Odido via Belsimpel, dan betaal je nog 491 euro voor het toestel. Daarmee bespaar je maar liefst 174 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs.

Ga je liever voor Vodafone met een onbeperkt abonnement via Belsimpel, dan haal je het toestel al vanaf 503 euro in huis. Kies je voor een onbeperkt abonnement van KPN via Belsimpel, dan begint de prijs van het toestel bij 528 euro.

Liever een kleinere bundel?

Heb je liever een kleinere bundel met 10 GB? Dat kan natuurlijk ook. De iPhone 17e met 10 GB is momenteel het voordeligst bij Belsimpel in combinatie met een abonnement van Lebara. Voor het toestel betaal je dan nog 558 euro en voor het abonnement 8 euro per maand (de eerste zes maanden betaal je zelfs slechts 4 euro per maand).



iPhone 17e via een provider: vanaf 600 euro

Bestel je de iPhone 17e het liefste meteen bij je eigen provider? Dan ontvang je vaak een mooie korting op de toestelprijs. Bij KPN kost hij nu 600 euro, wat neerkomt op flink voordeel van X euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs.

Bij Vodafone en Odido heb je de iPhone 17e al in huis vanaf 648 euro. Heb je al internet van een van deze providers? Kies die dan, want je krijgt klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je mobielabonnement. KPN geeft gratis Netflix en Odido 5 euro extra korting op je internetrekening.

iPhone 17e bij webwinkels: al vanaf 491 euro

Bel en internet je veel, dan is het slim om de iPhone 17e te combineren met een abonnement via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Kies je voor een grotere databundel, dan profiteer je vaak van extra toestelkorting en bespaar je meer. Daarnaast bieden vrijwel alle providers momenteel drie maanden gratis Apple Music en Apple TV+, wat het nog aantrekkelijker maakt.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan haal je de iPhone 17e bij Belsimpel al in huis vanaf 491 euro. Bovendien profiteer je van extra voordelen als je gebruikmaakt van Klantvoordeel. Je ontvangt dan maandelijks tot 7,50 euro korting en extra MB’s in je bundel.

kies je voor een KPN-abonnement, dan betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 17 e nu 503 euro. Daarnaast profiteer je ook hier van een maandelijkse korting tot 7,50 euro wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel.

Vodafone: als je bij Belsimpel een iPhone 17e aanschaft met een Vodafone-abonnement, betaal je voor het toestel 528 euro. Bovendien profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB's als je je abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Twijfel je of de prijzen van de iPhone 17e nog up-to-date zijn of ben je op zoek naar de scherpste deal van dit moment? Bekijk dan direct onze prijsvergelijker hieronder. Met handige filters vind je eenvoudig het abonnement dat het beste bij je past, zodat je altijd voordelig uit bent.